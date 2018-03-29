В Петербурге покажут фильм о легендарном британском дизайнере, королеве панк-моды Вивьен Вествуд

«Мы снимали фильм три года и запечатлели самые разные стороны жизни Вивьен, — рассказывает режиссер Лорна Такер. — Вместе с ней мы побывали за полярным кругом, когда Вествуд участвовала в одной из миссий "Гринписа". А лишь несколько дней спустя, устроившись среди вороха тканей, мы наблюдали, как обретает облик очередная коллекция Вивьен. Мы ездили по стране во время ее кампании против добычи нефти методом гидроразрыва и присутствовали на церемонии открытия флагманских магазинов бренда в Нью-Йорке и Париже».