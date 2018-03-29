Покупка недели: книга «Dior, наследие Марка Боана» о дизайнере, проработавшем в бренде почти 30 лет

Читать модно: апрельская новинка издательства Assouline «Dior, наследие Марка Боана» нужна не меньше новой пары туфель. Марк Боан провел на посту главы модного дома три десятилетия после смерти Кристиана Диора, стремясь сделать изысканную одежду простой и дерзкой. Предугадывая роман моды и искусства, он обожал кросс-культурные связи, например, дружил с художницей Ники де Сен-Фалль, работам которой нынешний дизайнер Мария Грация Кьюри посвятила летний сезон. Кстати, о Марии тоже будет книга: «Dior, наследие Марка Боана» — один из семи томов издательства — по количеству возглавлявших марку модельеров.