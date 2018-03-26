Вирджил Абло стал дизайнером мужской линии Louis Vuitton

Основатель марки Off-White и бывший стилист Канье Уэста Вирджил Абло возглавил мужскую линию Louis Vuitton — об этом дизайнер написал в своем Instagram. Абло занял место Кима Джонса, который перешел из Louis Vuitton в Dior Homme.

Вирджил никогда не работал в крупном бренде и не имеет дизайнерского образования. Тем не менее, по словам исполнительного директора Louis Vuitton Майкла Берка, он «хорош в выстраивании связи между классикой и духом времени». 

Публикация от @virgilabloh

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