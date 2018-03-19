Стажировка в Париже, мастер-классы и новый кампейн: все призы проекта «Новые имена в моде-2018»

Помимо показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, 10 финалистов проекта «Новые имена в моде» традиционно получают призы от экспертного совета. Рассказываем, кому достались стажировки в модных домах, съемка новой рекламной кампании и поездка на учебу во Францию.