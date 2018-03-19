Стажировка в Париже, мастер-классы и новый кампейн: все призы проекта «Новые имена в моде-2018»
Помимо показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, 10 финалистов проекта «Новые имена в моде» традиционно получают призы от экспертного совета. Рассказываем, кому достались стажировки в модных домах, съемка новой рекламной кампании и поездка на учебу во Францию.
- Институт Mod'Art St. Petersburg в лице эксперта Любови Булавкиной дарит стажировку в Париже Луизе Алханашвили (Alkhanashvili).
- ЦВЗ «Манеж» во главе с экспертом конкурса Анной Яловой предоставит площадку для проведения выставки или мастер-класса бренду LIZURá.
- Дизайнер Татьяна Парфенова приглашает на двухнедельную стажировку «Ваню Борисовну».
- Бренд-директор модного дома Kisselenko Ирина Селюта дарит двухнедельную стажировку Роману Уварову.
- Также Рома Уваров получает стажировку у дизайнера Сергея Бондарева.
- Дизайнер Татьяна Котегова выбрала для двухнедельной стажировки бренд «Икона стиля».
- Театральный художник и преподаватель моды Владимир Бухинник приглашает на стажировку в рамках образовательной программы Fresh Fashion Влада Мартыненко (Martynenkov).
- Дизайнер Юра Питенин (Saint-Tokyo) даст мастер-класс Ольге Матюхиной (Volshebova).
- Дизайнер Илья Бостон (Dress Up Hero) приглашает на мастер-класс дизайнеров марки LIZURá.
- Дизайнер Александра Степанова (Amplituda Design) сделает модно-танцевальную коллаборацию с Романом Шаруком.
- Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре дарит двухнедельную стажировку и разработку одной вещи Алине Есениной.
- Фэшн-фотограф Антон Рудзат сделает съемку бренду 404 NOT FOUND.
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Победители проекта «Новые имена в моде-2018»: Рома Шарук, Ольга Матюхина, Дюша Васильева, Ди Багре, Алина Есенина, Влад Мартыненко, Луиза Алханашвили, Алина Иванова, Рома Уваров (слева-направо)
Коллекции победителей также появятся в новом номере журнала «Собака.ru» , а мы будем поддерживать их творчество публикациями.
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