Стал известен дизайнер свадебного платья Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая — и сейчас это самое обсуждаемое событие в Великобритании (если не на всей планете). Кенсингтонский дворец объявил, что невеста выбрала автора подвенечного платья, но его имя так и не рассекретил. Издание Daily Mirror провело собственное расследование и, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Маркл выйдет замуж в наряде от Ralph & Russo.