Вау! Алине Болотиной из Петербурга 17 лет — и она уже покорила дома Dior, Dolce & Gabbana и Dries Van Noten

Родители были со мной и на первой встрече с агентством, и на дебютном показе — я участвовала в шоу Леонида Алексеева «Царские дочки», которое проходило на «Ассоциациях» в Царском селе. Им стало интересно, как строится работа модели, к тому же мероприятие было открытым — попасть туда мог абсолютно любой. Сейчас я бы не хотела, чтобы родители присутствовали на моих шоу, да и не вижу в этом смысла — многие из них транслируются в интернете.

В показах Леонида Алексеева я участвовала несколько раз — они мне безумно нравились. Также снималась для брендов Ianis Chamalidy и Dress Up Hero, нарабатывала портфолио для своей первой рабочей поездки. Зарубежные агентства смотрят на опыт модели: глупо ждать от них предложений после двух недель со старта карьеры, а потом жаловаться, что вас депортировали обратно.