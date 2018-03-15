Эмма Стоун и калифорнийские прерии в первом кампейне актрисы для Louis Vuitton

О том, что оскароносная актриса, звезда фильмов «Ла-Ла Ленд», «Бердмен», «Прислуга» и «Новый Человек-Паук» Эмма Стоун выбрана новым амбассадором Louis Vuitton, стало известно в октябре прошлого года. Девушка подписала контракт, по которому обязана появляться в нарядах французской марки в течение двух лет, а также рекламировать ее в специальных кампейнах. Первый вышел уже сегодня: Стоун стала новой героиней серии «Дух путешествий», посвященной аксессуарам марки и коллекции pre-fall.