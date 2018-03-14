Зачем идти (и как попасть) на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге?

Ведущие российские дизайнеры показывают свои коллекции не только в столице: некоторые предпочитают не выезжать за пределы родины и собирать основных клиентов, поклонников и близких друзей в исторической части Петербурга. В этот раз свои шоу в ЦВЗ «Манеж» устроят бренды L’Erede, Ianis Chamalidy, VIKKI (Victoria Afanaseva) и Igor Gulyaev. Первый делает кутюрную одежду для детей до 14 лет и выступает на MBFD впервые, а остальные давно стали хедлайнерами события.