Зачем идти (и как попасть) на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге?
Один из главных праздников моды в Петербурге проходит под эгидой Mercedes-Benz Fashion Day — это ежесезонное однодневное мероприятие, ставшее продолжением Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Рассказываем, почему вам необходимо попасть на него в эту субботу, 17 марта.
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Филипп Киркоров на показе Igor Gulyaev на MBFD в Петербурге в 2017 году
Ведущие российские дизайнеры показывают свои коллекции не только в столице: некоторые предпочитают не выезжать за пределы родины и собирать основных клиентов, поклонников и близких друзей в исторической части Петербурга. В этот раз свои шоу в ЦВЗ «Манеж» устроят бренды L’Erede, Ianis Chamalidy, VIKKI (Victoria Afanaseva) и Igor Gulyaev. Первый делает кутюрную одежду для детей до 14 лет и выступает на MBFD впервые, а остальные давно стали хедлайнерами события.
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Показ Ianis Chamalidy на MBFD в Петербурге в 2016 году
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Показ Ianis Chamalidy на MBFD в Петербурге в 2016 году
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Показ Ianis Chamalidy на MBFD в Петербурге в 2016 году
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Показ Igor Gulyaev на MBFD в Петербурге в 2017 году
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Показ Igor Gulyaev на MBFD в Петербурге в 2017 году
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Показ Igor Gulyaev на MBFD в Петербурге в 2017 году
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Показ VIKKI (Victoria Afanaseva) на MBFD в Петербурге
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Показ VIKKI (Victoria Afanaseva) на MBFD в Петербурге
Янис Чамалиди, в прошлом году отпраздновавший 20-летие своей карьеры, создает сложные архитектурные вещи, которые носят главные модницы (и невесты!) Петербурга. Недавно дизайнер анонсировал выход ювелирной коллекции — готические украшения станут отличным дополнением к однотонным безразмерным костюмам, викторианским блузам и стритвеар-бомберам. Виктория Афанасева известна практичными (и необходимыми в Петербурге) вещами из шелка, бархата и крепа — девушка показывает коллекции среди огромных световых инсталляций, цветовая гамма которых совпадает с орнаментами вещей. А Игорь Гуляев считается одним из лучших мастеров по одежде и аксессуарам из меха — в его гигантских шапках-ушанках, блестящих жакетах и лисьих шубах ходят Филипп Киркоров, Голди Хоун и Шэрон Стоун.
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Показ «Новых имен в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Alisa Gagarina
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Показ «Новых имен в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Loh Apparel
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Показ «Новых имен в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Ladygina
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Показ «Новых имен в дизайне-2017» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, коллекция Amplituda
Главным событием дня станет показ финалистов нашего проекта «Новые имена в моде-2018». Коллекции молодых дизайнеров, которые отобрали наши читатели и экспертный совет, представят медийные персоны: каллиграф Покрас Лампас, солистка группы IOWA Катя Иванчикова, художница и блогер Лена Шейдлина, певица Шура Кузнецова, актер Никита Волков и другие. Каждый из членов жюри вручит приз выбранному финалисту — об их окончательном решении мы объявим после показа.
17 марта, ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская пл., 1
18:00 — показ Ianis Chamalidy
19:00 — показ VIKKI (Victoria Afanaseva
20:00 — показ финалистов проекта «Новые имена в моде»
21:00 — показ Igor Gulyaev
Рассадка гостей начинается за полчаса до шоу.
Вход по пригласительным билетам, которые рассылают пресс-службы брендов.
Для аккредитации прессы пишите на почту fidelina@mbfwrussia.ru с указанием ФИО и издательства.
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