Лучшие молодые дизайнеры России покажут коллекции на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге

Каждая коллекция получит своего амбассадора — деятеля кино, музыки или моды, который примерит понравившийся лук. А каждый победитель — приз от участника экспертного совета, в который вошли дизайнеры Татьяна Парфенова и Татьяна Котегова, бренд-директор модного дома Kisselenko Ирина Селюта, театральный художник и преподаватель моды Владимир Бухинник, куратор направления «Дизайн одежды» в институте моды Mod'Art Любовь Булавкина, фэшн-фотограф Антон Рудзат, заместитель директора ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова и победители конкурса «Новые имена в моде» прошлых лет.