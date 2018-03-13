Лучшие молодые дизайнеры России покажут коллекции на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
Финалисты проекта «Новые имена в моде-2018» примут участие в шоу на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, которое пройдет в ЦВЗ «Манеж» 17 марта. Десять дизайнеров, выбранных экспертным советом во главе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской, а также участниками онлайн-голосования, объединятся для показа. Его срежиссирует постановщик фэшн-шоу и основатель Lukovsky Model Agency Сергей Луковский.
Каждая коллекция получит своего амбассадора — деятеля кино, музыки или моды, который примерит понравившийся лук. А каждый победитель — приз от участника экспертного совета, в который вошли дизайнеры Татьяна Парфенова и Татьяна Котегова, бренд-директор модного дома Kisselenko Ирина Селюта, театральный художник и преподаватель моды Владимир Бухинник, куратор направления «Дизайн одежды» в институте моды Mod'Art Любовь Булавкина, фэшн-фотограф Антон Рудзат, заместитель директора ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова и победители конкурса «Новые имена в моде» прошлых лет.
Что: показ финалистов «Новых имен в моде-2018» на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
Где: ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская пл., 1
Когда: 17 марта, 20:00
Вход: по пригласительным билетам
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