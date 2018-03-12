Умер дизайнер Юбер де Живанши

Живанши основал свой бренд в 1952 году и быстро приобрел популярность у капризной парижской публики. Но настоящую славу дизайнеру подарило сотрудничество с Одри Хепберн, в то время еще молодой малоизвестной актрисы. Их тандем подарил миру главные костюмные драмы — «Сабрина» и «Завтрак у Тиффани», за одну из которых Живанши получил премию «Оскар». Позже его клиентками стали Грейс Келли и первая леди Америки Жаклин Кеннеди. В 1988 году дизайнер продал компанию крупной международной корпорации LVMH, а в 1995 году провел свой последний показ для марки. Сейчас коллекции для модного дома делает британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.