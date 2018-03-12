Объявлен еще один финалист конкурса «Новые имена в моде-2018»

На прошлой неделе мы назвали имена десяти победителей конкурса «Новые имена в моде-2018», которые были выбраны экспертным советом и онлайн-голосованием читателей. Свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге представят Ольга Волшебова, Влад Мартыненко, Роман Уваров, Алина Иванова, Алина Есенина, Луиза Алханашвили, Дюша Васильева и марки 404 NOT FOUND и LIZURá. Московский бренд «Сварка», основанный Татьяной Глебовой и Лейлой Насрудиновой, принять участие в шоу не сможет, поэтому жюри определило еще одного финалиста — Романа Шарука из Петербурга.