10 лучших молодых дизайнеров России, которых надо знать
Мы в 11-й раз провели конкурс «Новые имена в моде» и с помощью экспертов и читателей нашли 10 молодых и талантливых брендов. Встречайте, дизайнеры из Петербурга, Москвы, Краснодара и Волгограда, которые вскоре дадут фору Рафу Симонсу и Гоше Рубчинскому.
Volshebova
Выпускница СПбГУПТД Ольга Матюхина доказала — в университете ограничений в творчестве нет. Свою дипломную тотал-пинк коллекцию она посвятила мужчинам, доведя розовый до абсурда (и ряби в глазах!). «Этот цвет создан для девчонок, что делает его идеальным инструментом для выражения несправедливости стереотипных гендерных ролей», — объясняет Оля, — Я постаралась стереть грань между мужским и женским, но такую одежду решатся надеть только самые смелые».
Alkhanashvili
Луизу Алханашвили из Волгограда тоже волнует ущемление прав мужчин в моде. В свою вторую коллекцию она включила маскулинные шелковые комбинезоны, тренчи глубокого синего цвета, костюмы для светских выходов и нескучные рубашки для офиса. Теперь русским модникам не нужно вставать в очередь за дорогими костюмами от итальянских портных — авангардная и при этом комфортная одежда Alkhanashvili выглядит как на съемках стристайла Pitti Uomo.
RomaUvarovDesign
Фэшн-карьера Ромы Уварова из Краснодара началась с выхода первых футболок с авторской вышивкой. Но позже 21-летний вундеркинд перешел к более сложным конструкциям и материалам: рентгеновским снимкам, резиновым пупсам, битому стеклу, светоотражающей фольге для окон, гобеленам с оленями и игрушечной обуви. Все это появляется на бланковой одежде в самых экстремальных формах, которые Рома демонстрирует на собственных презентациях и показах.
LIZURá
Основатели марки — Лора Лизюра и Ди Багре — русские дизайнеры с французскими корнями. Их карьера развивалась в Лондоне и Германии, а в 2017 году они обратили свое внимание на Россию. Теперь черные графичные образы (идеальные для движения против харрасмента!) продаются в шаге от набережной Невы и завоевывают внимание петербургских клиенток.
Ваня Борисовна
Дизайнер Алина Иванова только недавно окончила Университет технологий и дизайна, но уже поучаствовала в показах в Венгрии и Японии, повысила навыки в шанхайском Donghua University и сменила имя на творческий псевдоним «Ваня Борисовна». Путешествия девушки и ее опыт вылились в первую мужскую коллекцию — с элементами азиатских национальных костюмов и названием Kendo в честь искусства фехтования на бамбуковых мечах.
Martynenko
18-летний Влад Мартыненко — один из немногих юных дизайнеров, кто делает полноценные авторские луки. Пока конкуренты заимствуют обувь у Converse или просят моделей прийти в «своем», он создает классные кожаные ботфорты, которые дополняют его пальто-коконы, юбки из виниловой кожи, гранжевые накидки и топы как из хоррор-фильмов.
Esenina
Обаяние дизайнера аксессуаров из Петербурга Алины Есениной заставляет мужчин мерить розовые шляпки, раздеваться на камеру и позировать в женских платьях. Компанию им составляет историк моды Мэган Виртанен, которая одной из первых оценила вуали, жакеты с перьями, ренессансные накидки и ободки, напоминающие арт-объекты.
404 NOT FOUND
Бренд с «ошибочным» названием 404 NOT FOUND мы открыли для себя задолго до его участия в конкурсе. Дизайнер, который как Мартин Маржела скрывает свою личность и предпочитает оставаться за кулисами творчества, окончила французский институт моды Mod Art International (представительство в Петербурге) и ориентируется на стилистику Helmut Lang и Saint Laurent. А в новой коллекции добавила в мудборд кадры из фильма «Москва слезам не верит» — такая Катя Тихомирова (в кожаном платье, деконструированном пиджаке и шубе из красного меха) нам нравится!
«Сварка»
Московский бренд «Сварка» делает, пожалуй, самую необычную уличную одежду — без бланковых вещей, широких брюк в стиле 2000-х и анораков для скейтбордистов. Даже надписи в коллекции бренда не смотрятся как упражнения в остроумии: фразы «Красна девица» и «Молодо-зелено» вписываются в общую милитари и народную концепции.
«Душа»
Московский дизайнер Дюша Васильева, победившая в онлайн-голосовании, — это Белла Потемкина, Ульяна Сергеенко и модница Екатерина II в одном лице. Рубашки с гжелью, бархатные платья с орденами, длинные пальто с кейпом и наряды с гигантским шлейфом (для королевских приемов, не иначе!) увенчаны короной, ставшей негласным символом ее марки «Душа».
Фото: Никита Шубный (лукбук Esenina), Антон Рудзат (лукбук 404 NOT FOUND), Лера Смирнова (лукбук Martynenko)
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