Оскар-2018: 45 самых эффектных образов с красной дорожки
В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония «Оскар». Пока Американская академия киноискусств вручала статуэтки за лучшие картины года (всех победителей смотрите тут), мы определили самые яркие (местами неожиданные!) наряды знаменитостей.
Дресс-код церемонии «Оскар» уже несколько лет считается скучным и консервативным — куда интереснее следить за битвой номинантов и восхождением русских картин на вершину киноиндустрии. Но в этот раз неожиданных фэшн-поворотов было немало: чего только стоит заявление Chanel о новом амбассадоре в лице Марго Робби. Карл Лагерфельд озвучил его всего за полчаса до начала премии.
Теперь Марго ждет эксклюзивный контракт, по которому она обязана будет носить платья марки на все ответственные мероприятия. Точно такой же, но с Louis Vuitton, подписала актриса Эмма Стоун, которая во второй раз вышла в аутфите бренда на голливудскую церемонию. В отличие от белого платья-пальто с ноябрьского Governors Awards в этот раз на Эмме был бордовый пиджак и брюки. Чему удивляться? Девушка надевает на красную дорожку штаны не впервые: «Оскар» уже получила, можно расслабиться.
Другим гостьям премии триумфы Стоун не дают покоя: Галь Гадот и Зои Дойч попытались повторить прошлогоднее платье Эммы от Givenchy, которое для актрисы сделал Рикардо Тиши. Блестки, пайетки и металлизированная фактура, как и стилистика 20-х годов, продолжает преследовать нас не только на подиуме, но и на лос-анджелесских мероприятиях. Дженнифер Лоуренс облачилась в платье-кольчугу от Christian Dior, Эллисон Уильямс надела расшитый бисером наряд от Armani Prive, а Сандра Буллок отражала софиты в луке от Louis Vuitton — c круглым колье и маленьким (очень маленьким!) клатчем.
Нашлось на этом «Оскаре» место и классическим голливудским образам, которые так ждали поклонницы стиля Греты Гарбо, Грейс Келли и Одри Хепберн. Николь Кидман, получившая «Золотой глобус» за роль в сериале «Большая маленькая ложь», приехала поддержать коллег в синем Armani Prive с большим бантом. Этот же элемент, но на спине, был у номинантки на премию в категории «Лучшая актриса» Сирши Ронан — Раф Симонс и команда Calvin Klein сшили для старлетки розовое однотонное платье со шлейфом. Дженнифер Гарнер тоже сделала ставку на классику, выбрав для красной дорожки синий наряд Atelier Versace. Бренд уже который год бьет рекорды по выходам знаменитостей, но на этом «Оскаре» с небольшим отрывом выиграл Christian Dior: победное очко в его копилку «положила» Мэрил Стрип, пробежавшая через черный ход (последняя из гостей!) в бархатном декольтированном платье.
Впервые за долгое время (и отсутствие Джареда Лето на кинопремиях) модную конкуренцию женщинам составили мужчины. Мэттью Макконехи надел бордовую бабочку в цвет колье супруги, «Черная пантера» из одноименного экшена Чедвик Боузман выбрал удлиненный пиджак с орнаментом, а фигурист Адам Риппон разнообразил скучный black-tie БДСМ-портупеей с последнего мужского показа Moschino. Но главным шоустоппером вечера стал сценарист фильма «Зови меня своим именем» Джеймс Айвори, который вышел в мерче с портретом исполнителя главной роли Тимоти Шаламе. Так Джеймс решил поддержать актера, номинированного на «Оскар» в категории «Лучший актер».
Фото: oscar.go.com
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