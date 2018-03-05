Оскар-2018: 45 самых эффектных образов с красной дорожки

Нашлось на этом «Оскаре» место и классическим голливудским образам, которые так ждали поклонницы стиля Греты Гарбо, Грейс Келли и Одри Хепберн. Николь Кидман, получившая «Золотой глобус» за роль в сериале «Большая маленькая ложь», приехала поддержать коллег в синем Armani Prive с большим бантом. Этот же элемент, но на спине, был у номинантки на премию в категории «Лучшая актриса» Сирши Ронан — Раф Симонс и команда Calvin Klein сшили для старлетки розовое однотонное платье со шлейфом. Дженнифер Гарнер тоже сделала ставку на классику, выбрав для красной дорожки синий наряд Atelier Versace. Бренд уже который год бьет рекорды по выходам знаменитостей, но на этом «Оскаре» с небольшим отрывом выиграл Christian Dior: победное очко в его копилку «положила» Мэрил Стрип, пробежавшая через черный ход (последняя из гостей!) в бархатном декольтированном платье.