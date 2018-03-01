Модель из Петербурга Маша Игошина сделала свой первый европейский показ — и сразу для Gucci
В команде топовых моделей Петербурга прибавление. К сестрам Павловым, Нике Коул, Ане Чиж и Софье Тесменицкой присоединилась Мария Игошина, подписавшая эксклюзивный контракт с Gucci. Пока график девушки не забит встречей с Лагерфедьдом и съемкой с Гленом Лачфордом, мы вызвали ее на разговор — о несоответствии параметрам, учебе в ИТМО и неожиданном предложении от итальянского бренда.
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Маша Игошина на показе Gucci, осень-зима 2018/19
Меня впервые позвали на съемку в 14 лет — в подростковом возрасте моделинг казался веселым хобби с мастер-классами, видео-проектами и знакомствами. Когда это все превратилось в рутину, появился более профессиональный интерес: я поняла, что модели — это не просто красивые девушки, а столпы модного бизнеса, лица бренда. В то время знакомые как раз начали ездить на фотосессии в Европу и Азию, а для этого нужно было попасть в агентство.
Когда я попыталась найти скаута и букера в Петербурге, мне намекнули, что я низкая (при росте в 174 см), пухленькая и должна привести себя в форму. Но одно агентство все же обратило на меня внимание, организовав первую поездку в Китай. Школу я на тот момент уже окончила и решила пропустить год перед поступлением в институт. Мама-педагог, конечно, была в шоке, но, понимая мое стремление стать моделью, переубеждать не стала. В Китае я впервые столкнулась с моделингом как с работой, а не как с развлечением — снималась и ездила по кастингам целых три месяца. Как впечатление и первый опыт — прекрасно, но сам город был небольшой и не предназначен для перспектив в фэшн-бизнесе.
Вернувшись обратно в Россию, разорвала контракт с материнским агентством. Мы не поддерживали никакого контакта, не обменивались планами насчет моей дальнейшей карьеры. Забавно, что через полтора года после ухода они написали: «Привет, Маша! Не хочешь присоединиться к нашей команде?». Я даже не нашла, что ответить. Было смешно.
После поездки в Китай я поступила на заочное отделение ИТМО, на факультет менеджмента. Параллельно работала в магазине Bad Design и меняла одно модельное агентство на другое. Сделала за это время показы Артема Кривды, Алены Ахмадуллиной и Александра Терехова, четыре шоу ДЛТ в Петербурге и лукбук бренда Maison Bohemique. За пределы России меня не отправляли, говорили, что я «не в параметрах» и не смогу нигде работать.
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Маша Игошина в лукбуке бренда osome2some, осень-зима 2017/18
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Маша Игошина в лукбуке бренда Artem Krivda, весна-лето 2017
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Маша Игошина в лукбуке бренда Maison Bohemique Couture, весна-лето 2017
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Маша Игошина на показе Alena Akhmadullina, осень-зима 2017/18
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Маша Игошина на показе Alexander Terekhov, осень-зима 2017/18
Осенью прошлого года я узнала, что московский букер Илья Вершинин открывает собственное агентство Number Model Management. Написала ему, встретилась, сделала тесты (набор снимков, отражающих типаж модели и ее умение позировать — Прим. ред.). А уже через неделю мои фото разошлись по японским агентствам. Сажусь на самолет Москва-Токио, где мне распланировали съемки, и получаю звонок от Ильи: «Маш, у меня для тебя новости. Ты подтверждена на луки для Gucci. Через неделю работы в Токио ты летишь обратно в Москву, а отсюда в Милан». Я была в шоке.
Мои фото Gucci увидели в инстаграме Ильи, написав через личные сообщения, что хотят позвать меня на работу. Вот так легко — без посредников, долгих переговоров, принимающего агентства. С командой я познакомилась сразу же по прилету — она достаточно большая и, кроме креативного директора Алессандро Микеле и главного разработчика женской одежды Давиды, включает в себя дизайнера мужской линейки и людей, отвечающих за сумки, колготки, платья, брюки, джинсы, вязаные вещи и так далее. Как такового кастинга я не проходила, мне сразу сказали, что скорее всего я буду выступать на февральском показе, а потом подтвердили.
Я присутствовала на отборе других моделей, который вела кастинг-директор Gucci Барбара Николи. На протяжении пяти дней к ней приезжали девушки и парни, которые делали фото, дефилировали и отвечали на вопросы. Команде не столько важен твой опыт и параметры, сколько то, откуда ты, сколько тебе лет и какие, к примеру, на тебе ботинки. Смотрят на харизму и индивидуальность, потому что весь показ подстраивают под героев. Сначала модель — потом идея.
Алессандро Микеле в кастинге не участвует, он подключается на этапе примерки, когда модель одевают и она проходит перед всей командой. В этот момент утверждают лук или меняют. Сначала на мне были красная куртка и кружевное длинное платье, но потом решили надеть оверсайз-пальто, треугольные очки и косынку — к ним я прониклась больше!
У Gucci было еще несколько моделей, которые, как и я, знали о своем участии в шоу заранее. Для них придумывали драконов, моноброви, дополнительные глаза и «отрубленные» головы. Одна из них принадлежала девочке из России Юне, которая специально ездила в Рим на студию грима Makinarium. А «всевидящее око», появившееся ближе к финалу показа, подобрали модели с идеальной формой и посадкой глаз. Даже если бы «око» хотели отдать мне, я все равно бы ей его уступила (смеется).
Перед шоу было очень страшно. Я всегда переживаю в ответственные моменты, но за миг до выхода поняла, что деваться некуда. Главное — собраться и не упасть. Рада, что у меня получилось!
Пока для меня это первая крупная работа. И в этом сезоне последняя. Gucci подписали со мной эксклюзивный контракт, по которому я не могу участвовать в показах других мировых брендов. Продолжится ли наше сотрудничество дальше, пока неизвестно. Остается ждать и работать над чем-то другим, а дальше уже откроются новые перспективы.
Смешно, но целый год мои знакомые и букеры предыдущих агентств говорили: «Твой типаж идеален для Gucci!». Сравнивали с другой моделью Number Model Management Полиной Оганичевой, которая в этот раз сделала для бренда свое юбилейное 10-е шоу. Я никогда не мечтала поучаствовать в их показе, но когда постоянно слышишь о Gucci, начинаешь на подсознательном уровне думать: «А действительно! Да! Я хочу!». Мысли материальны, но я до сих пор не могу в это поверить.
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Иллюстрация @josefinaschargo
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