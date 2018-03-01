Меня впервые позвали на съемку в 14 лет — в подростковом возрасте моделинг казался веселым хобби с мастер-классами, видео-проектами и знакомствами. Когда это все превратилось в рутину, появился более профессиональный интерес: я поняла, что модели — это не просто красивые девушки, а столпы модного бизнеса, лица бренда. В то время знакомые как раз начали ездить на фотосессии в Европу и Азию, а для этого нужно было попасть в агентство.

Когда я попыталась найти скаута и букера в Петербурге, мне намекнули, что я низкая (при росте в 174 см), пухленькая и должна привести себя в форму. Но одно агентство все же обратило на меня внимание, организовав первую поездку в Китай. Школу я на тот момент уже окончила и решила пропустить год перед поступлением в институт. Мама-педагог, конечно, была в шоке, но, понимая мое стремление стать моделью, переубеждать не стала. В Китае я впервые столкнулась с моделингом как с работой, а не как с развлечением — снималась и ездила по кастингам целых три месяца. Как впечатление и первый опыт — прекрасно, но сам город был небольшой и не предназначен для перспектив в фэшн-бизнесе.