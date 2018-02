В Петербурге пройдет фестиваль документальных фильмов о моде. Что на нем смотреть?

«1970: секс, мода и диско»

Премьера: 12 октября 2017 года

Показы фильмов в России организуют кинотеатр «Пионер», а также «ЦУМ» и «ДЛТ»: следующим после громогласной премьеры «Дриса» они планируют презентовать картину о фэшн-иллюстраторе Антонио Лопасе. Документальная драма «1970: секс, мода и диско», которая вышла в международный прокат в прошлом году, рассказывает о карьере легендарного художника «Студии 54», автора рисунков для Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview and The New York Times. Помимо фотоархива, в фильме есть интервью с Грейс Коддингтон и Джессикой Лэнг, которые рассказывают об иллюстраторе-революционере от первого лица.