В Петербурге пройдет фестиваль документальных фильмов о моде. Что на нем смотреть?
«Дрис ван Нотен» — первый фильм в программе фестиваля документального кино о моде. Кроме него, в Петербурге покажут еще шесть байопиков о дизайнерах, художниках и их вкладе в фэшн-индустрию. Рассказываем, какие ленты можно будет посмотреть в течение всего 2018 года.
«1970: секс, мода и диско»
Премьера: 12 октября 2017 года
Показы фильмов в России организуют кинотеатр «Пионер», а также «ЦУМ» и «ДЛТ»: следующим после громогласной премьеры «Дриса» они планируют презентовать картину о фэшн-иллюстраторе Антонио Лопасе. Документальная драма «1970: секс, мода и диско», которая вышла в международный прокат в прошлом году, рассказывает о карьере легендарного художника «Студии 54», автора рисунков для Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Interview and The New York Times. Помимо фотоархива, в фильме есть интервью с Грейс Коддингтон и Джессикой Лэнг, которые рассказывают об иллюстраторе-революционере от первого лица.
«Маккуин»
Премьера: 2018 год
В 2017 году лондонский кинематографист и дизайнер Иэн Бонот объявил о создании документального фильма «Маккуин» — в честь короля сюра и театральной моды Александра Маккуина. В отличие от художественной ленты с Джеком О’Коннелом в главной роли, которая тоже готовится к премьере и рассказывает об отношениях дизайнера с его музой Изабеллой Блоу, работа Бонота охватывает всю жизнь Маккуина — от его поступления в Колледж искусств Св. Мартина вплоть до трагического самоубийства.
«Секреты Лагерфельда»
Премьера: 10 октября 2007 года
Как следует из названия, «Lagerfeld Confidential» стремится изучить загадку бессменного дизайнера Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld — как ему удается выпускать десяток коллекций в год, вести социально-активную жизнь и одновременно заниматься фотографией. Благодаря откровенным кадрам, снятым в процессе 150 часов рядом с Карлом, режиссер Рудольф Маркони показал, что за человек скрывается за большими черными очками.
«Мы Маржела»
Премьера: 23 октября 2017 года
Фильм об одном из самых закрытых и авангардных дизайнеров, учителе Демны Гвасалии Мартине Маржеле в Петербурге уже показывали — премьера в пространстве «Среда» состоялась одновременно с международной — 23 октября 2017 года. Теперь «We Margiela» выходит в массовый (длительный!) прокат, чтобы рассказать о бельгийце и его безумных задумках со слов бывших коллег, сооснователей бренда и узкого круга друзей.
«Вивьен Вествуд: панк, икона, активист»
Премьера: 23 марта 2018 года
Новый фильм о дизайнере Вивьен Вествуд (первый назывался «Вивьен Вествуд: Сделай себя сам» и вышел в 2004-м) выпустила компания Dogwoof, которая также снимала ленты «Диор и я» и «Дрис ван Нотен». Режиссер Лорна Такер, давно знакомая с Вествуд и ее брендом, рассказала о сложном карьерном пути дизайнера, а также ее отношениях с менеджером Sex Pistols, панком Малкольмом Маклареном в 70-х годах.
«Ив Сен-Лоран: сумасшедшая любовь»
Премьера: 22 сентября 2010 года
Главный фильм-откровение о моде был снят при участии партнера и коллеги Ива Сен-Лорана Пьера Берже. В 2010 году он впервые раскрыл секреты бэкстейджей показов, скандала дизайнера с домом Dior, его отношениях с Карлом Лагерфельдом и 50 годах триумфа и катастрофичных неудач. Никаких художественных вымыслов, приукрашивания и фактических неточностей — режиссер Пьер Торретон достал из архивов все важные фотографии и видео-отчеты, а само повествование ведется из дома французского маэстро.
Показы фильмов будут проходить в течение всего года в разных кинотеатрах города. В каких именно и когда, организаторы фестиваля «Пионеры моды» будут сообщать ближе к премьере.
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