В Петербурге пройдет фестиваль документальных фильмов о моде. Что на нем смотреть?

«Маккуин»

Премьера: 2018 год

В 2017 году лондонский кинематографист и дизайнер Иэн Бонот объявил о создании документального фильма «Маккуин» — в честь короля сюра и театральной моды Александра Маккуина. В отличие от художественной ленты с Джеком О’Коннелом в главной роли, которая тоже готовится к премьере и рассказывает об отношениях дизайнера с его музой Изабеллой Блоу, работа Бонота охватывает всю жизнь Маккуина — от его поступления в Колледж искусств Св. Мартина вплоть до трагического самоубийства.