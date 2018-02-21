В Петербурге покажут спектакль по прозе дизайнера Татьяны Парфеновой

В Галерее дизайна bulthaup покажут спектакль по прозе дизайнера, лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и эксперта конкурса «Новые имена в моде-2018» Татьяны Парфеновой. Как объясняют представители модного дома, «Пробуждение» — «это монологи о несбывшихся мечтах, любви и неизбежном одиночестве, о красоте, которую не всегда можно описать привычными словами, и о предметах, которые люди склонны одушевлять».