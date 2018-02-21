В Петербурге покажут спектакль по прозе дизайнера Татьяны Парфеновой
В Галерее дизайна bulthaup покажут спектакль по прозе дизайнера, лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и эксперта конкурса «Новые имена в моде-2018» Татьяны Парфеновой. Как объясняют представители модного дома, «Пробуждение» — «это монологи о несбывшихся мечтах, любви и неизбежном одиночестве, о красоте, которую не всегда можно описать привычными словами, и о предметах, которые люди склонны одушевлять».
Главные роли в спектакле сыграют актеры Полина Сидихина и Михаил Черняк, а само действие пройдет в необычных фэнтези-декорациях, созданных дизайнерами галереи. Костюмы для драматического перфоманса были разработаны модным домом Tatyana Parfionova.
Где: Галерея дизайна bulthaup, Большая Конюшенная ул., 2
Когда: 27 февраля 19:30
Вход: RSVP 611 11 65
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