В Петербурге покажут фильм о дизайнере Дрисе ван Нотене

25 февраля фильм представит художник из Петербурга Покрас Лампас. Два года назад его принты появились в коллекциях Dries Van Noten, украсив тренчи, бомберы и джинсовые шорты. Он же (совместно со стилистом Оксаной Он) проведет public talk в ДЛТ после премьеры. С 1 марта ленту будут показывать в «Ленинград-центре», «Родине» и «Ленфильме».