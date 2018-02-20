В Петербурге покажут фильм о дизайнере Дрисе ван Нотене
В кинотеатре Angleterre Cinemalounge пройдет показ документального фильма «Дрис ван Нотен», мировая премьера которого состоялась летом прошлого года. В нем бельгийский дизайнер рассказал режиссеру Райнеру Холзмеру о фэшн-пристрастиях, замыслах всех своих шоу и не самых удачных, на его взгляд, коллекциях. В центре сюжета полуторачасовой ленты — работа над показом весна-лето 2015 (вдохновленным «Офелией» английского художника Джона Эверетта Милле) и осень-зима 2016/17 (представленным в парижской Grand Opéra).
25 февраля фильм представит художник из Петербурга Покрас Лампас. Два года назад его принты появились в коллекциях Dries Van Noten, украсив тренчи, бомберы и джинсовые шорты. Он же (совместно со стилистом Оксаной Он) проведет public talk в ДЛТ после премьеры. С 1 марта ленту будут показывать в «Ленинград-центре», «Родине» и «Ленфильме».
Что: премьера фильма «Дрис ван Нотен»
Когда: 25 февраля, 17:00
Где: Кинотеатр Angleterre Cinemalounge, Малая Морская ул., 24
Что: Public talk на тему фильма
Когда: 25 февраля, 20:00
Где: ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21-23
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