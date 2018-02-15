Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали новыми лицами Intimissimi
Модель Жизель Бундхен и фэшн-блогер Каьяра Ферраньи стали новыми лицами Intimissimi. Девушки присоединились к кампании Empowered Women («Вдохновляющие женщины»), через которую бренд рассказывает о красивых и успешных женщинах. Ранее в акции приняли участие Ирина Шейк, Дакота Джонсон, теннисистка Ана Иванович и предпринимательница Элла Миллс — они снялись в рекламе нижнего белья в одежде.
«Мы убеждены, что внешняя красота женщины — это отражение ее индивидуальности и силы характера, оболочка многогранного внутреннего мира. Как и нижнее белье, которое скрыто под одеждой», — рассказывают в Intimissimi. В этот раз марка «спрятала» под белоснежные комплекты Жизель и Кьяры новинки из весенне-летней коллекции — бюстгальтеры Elena и Eleonora.
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