Как дизайнер Саша Амплитуда бросила работу в НИИ и делает кутюр из стройматериалов?
Александра Степанова превращается в дизайнера Сашу Амлитуду благодаря костюмам, которые создает — бронебойным корсетам, пальто из новогоднего «дождика» и шубе из розовых перьев. В них победительница «Новых имен в дизайне-2017» уже одела Ольгу Бузову, Ташу Алакоз, Джулиана Маккея и танцовщиков своей команды House of Bonchinche. Нам дизайнер рассказала о работе в НИИ гриппа, танцевальных балах и первой юбке из гофрированной бумаги.
Саша, ты все же больше танцовщица или дизайнер?
Я магистр физики! Биофизик, если точнее. Пошла по родительским стопам — физмех в моей семье окончили дедушка, папа и тетя, поэтому особых вариантов при выборе факультета у меня не было. Плюс, меня всегда интересовала биология и вирусология — свой диплом я писала уже работая в НИИ Гриппа.
В танцы меня занесло на последнем курсе университета. Сначала повторяла движения из интернет-видео и ездила на мастер-классы, а через год попала на проект MTV «Звезда танцпола». Это было первое танцевальное шоу в России, задолго до похожих телепередач на федеральных каналах. Вернувшись с него, сказала родителям, что ухожу из НИИ. Стала преподавать: зарабатывала больше, работая меньше. Хотя сейчас понимаю, что тогда я особо в танцах не разбиралась (смеется).
Ты сразу начала танцевать в стиле Vogue?
Нет, сначала в моей жизни были только «хип-хоп» и «хаус». Я поехала в Париж, чтобы «подтянуть» эти стили и случайно попала на занятие по «вогу». Там танцевали в основном мальчики, которые были в сотню раз женственнее меня. В России на тот момент «вог» никто не преподавал — и я поняла, что нужно перенимать культуру.
Вскоре мы с несколькими танцовщиками создали первый русский Vogue-дом Bonchinche. Произошло это с подачи хореографа Benny Ninja — он преподавал стиль по всей Европе, учил двигаться девушек из шоу «Топ-модель по-американски» и был лидером команды House of Ninja. Я мечтала в нее попасть! Ездила за Бенни по всем городам, преследовала на каждом фестивале — а со мной четверо друзей, которые так же грезили о знакомстве с хореографом.
В 2011-м Бенни приехал в Петербург и устроил здесь первый мини-бал. Выиграв его, я подошла к танцовщику и спросила, можно ли нам, русским ребятам, основать собственную Vogue-команду. «Почему бы и нет?, — ответил Бенни. — Как вы ее назовете?». На мое предложение «House of gossip» («Дом сплетников») он отреагировал не очень-то позитивно: «Где вы откопали такое древнее слово? Пусть вместо gossip будет его жаргонный испанский аналог Bochinche». Мы не расслышали и записали команду «Bonchinche» — с ошибкой, дополнительной «n». А спустя время Бенни взял танцовщиков «Бончинче» в свою американскую команду House of Ninja, осуществив тем самым мою давнюю (главную!) мечту.
Когда ты стала заниматься дизайном?
В детстве очень хотелось носить стильные вещи, на которые денег попросту не хватало. Поэтому мама помогала шить платья, похожие на те, что я видела у крутых дизайнеров — Александра Маккуина, Тьерри Мюглера, Гарета Пью. Этот навык хорошо пригодился в «воге», ведь это не просто стиль танца, а целая костюмированная история. Я делала театральные костюмы для баттлов и балов, а позже их стали заказывать друзья и гоу-гоу танцовщицы.
Как ты перешла на более профессиональный уровень, не имея дизайнерского образования?
Сама не знаю, но постепенно стала получать звонки от знаменитостей. Мои работы появились в клипе Ольги Бузовой «Мало половин», в гардеробе экс-солистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой, но до сих пор это кажется случайностью, сном. Для меня дизайнеры — это люди, состоящие в некой тусовке. А я со «стороны», залетная птица (смеется).
Сначала ты делала единичные вещи, но на конкурс «Новые имена в дизайне-2017» представила полноценную коллекцию.
К тому времени я уже поняла, каким хочу видеть свой бренд, что именно он должен нести в массы. Захотелось выйти на большую сцену, сделать «носибельную» одежду. Это получилось стихийно, без привязки к какому-либо событию — о конкурсе я узнала за два дня до его окончания. Срочно стала обзванивать всех знакомых, чтобы отснять лукбук первой коллекции — модели, танцовщики, фотографы и друзья помогли мне подать заявку за одну ночь!
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Лукбук первой коллекции Amplituda Design. Фото: Lesley G.
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Лукбук первой коллекции Amplituda Design. Фото: Lesley G.
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Лукбук первой коллекции Amplituda Design. Фото: Lesley G.
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Лукбук первой коллекции Amplituda Design. Фото: Lesley G.
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Лукбук первой коллекции Amplituda Design. Фото: Lesley G.
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Лукбук первой коллекции Amplituda Design. Фото: Lesley G.
Что тебе дала победа в конкурсе?
Главное — это уверенность в том, что я все делаю правильно. Ну, и пару приятных публикаций. Благодаря одной из них меня заметили организаторы московской выставки re:Store «Она. Образы искусственного интеллекта» — они увидели мою маску и сделали из нее 3D-инсталляцию. От меня было необходимо только присутствие. Прихожу в Центральный дом художника (часть Третьяковской галереи, посвященная современному искусству) и чувствую, что волосы встают дыбом. Вижу свою маску в виртуальном варианте и кричу: «Это потрясающе!».
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Показ Amplituda Design в финале конкурса «Новые имена в моде-2017»
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Показ Amplituda Design в финале конкурса «Новые имена в моде-2017»
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Показ Amplituda Design в финале конкурса «Новые имена в моде-2017»
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Показ Amplituda Design в финале конкурса «Новые имена в моде-2017»
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Показ Amplituda Design в финале конкурса «Новые имена в моде-2017»
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Показ Amplituda Design в финале конкурса «Новые имена в моде-2017»
Что ждать от Amplituda дальше?
Новую коллекцию в стиле японских тату! Ее мы делаем вместе с девушкой-татуировщицей. Работа продвигается не так быстро, как хотелось бы, — вещи создаются вручную, на один элемент могут уйти сутки.
С какими материалами ты работаешь, а главное — где их берешь?
Мне нравятся пластик, ПВХ, неопрен, также обожаю природные камни и перья. А беру материалы в строймаркетах — могу часами по ним гулять!
Помнишь свой первый сконструированный из стройматериалов наряд?
Да, это была юбка из гофрированной бумаги, дополненная бумажными бровями. Представляешь, таком аутфите я выиграла танцевальный баттл! (смеется)
Не пробовала использовать 3D-принтер? Ирвис ван Херпен, которого ты упоминала, делает коллекции как раз с его помощью.
С 3D-моделированием нужно разобраться — он требует эскизов, а я не умею рисовать. Все конструирую в голове, что немного усложняет процесс работы с командой.
Ты — самоучка, носитель современного искусства в массы. Не было мысли уехать с багажом танцевального и модного таланта за границу?
Я слишком люблю Петербург, именно он — мотиватор и источник вдохновения. Хотя кто знает, что будет завтра?
Фото: личный архив Александры Степановой
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