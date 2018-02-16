Как дизайнер Саша Амплитуда бросила работу в НИИ и делает кутюр из стройматериалов?

Саша, ты все же больше танцовщица или дизайнер?

Я магистр физики! Биофизик, если точнее. Пошла по родительским стопам — физмех в моей семье окончили дедушка, папа и тетя, поэтому особых вариантов при выборе факультета у меня не было. Плюс, меня всегда интересовала биология и вирусология — свой диплом я писала уже работая в НИИ Гриппа.

В танцы меня занесло на последнем курсе университета. Сначала повторяла движения из интернет-видео и ездила на мастер-классы, а через год попала на проект MTV «Звезда танцпола». Это было первое танцевальное шоу в России, задолго до похожих телепередач на федеральных каналах. Вернувшись с него, сказала родителям, что ухожу из НИИ. Стала преподавать: зарабатывала больше, работая меньше. Хотя сейчас понимаю, что тогда я особо в танцах не разбиралась (смеется).