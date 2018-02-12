Стал известен состав жюри конкурса «Новые имена в моде-2018»
Пока на сайте fashion.sobaka.ru идет поиск новых (русских!) Рафа Симонса и Клэр Уэйт Келлер, мы собрали пул экспертов конкурса «Новые имена в моде-2018». Именно они выберут девять финалистов, которые вместе с победителем онлайн-голосования покажут коллекции на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге 17 марта.
- Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
- Александр Шумский, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Национальной палаты моды
- Анастасия Гренкова, представитель Mercedes-Benz Fashion Day
- Любовь Булавкина, куратор направления «Дизайн одежды» в институте моды Mod'Art
- Анна Ялова, заместитель директора ЦВЗ «Манеж»
- Мэган Виртанен, историк моды
- Ирина Селюта, бренд-директор модного дома Lilia Kisselenko
- Татьяна Котегова, дизайнер, основатель модного дома Tanya Kotegova
- Владимир Бухинник, дизайнер, костюмер
- Сергей Бондарев, дизайнер бренда Bondarev
- Юрий Питенин, дизайнер бренда Saint-Tokyo
- Алиса и Юлия Рубан, дизайнеры бренда Ruban
- Илья Бостон, дизайнер бренда Dress Up Hero
- Александра Степанова, дизайнер бренда Amplituda
- Нелли Недре, дизайнер бренда Nnedre
- Антон Рудзат, фэшн-фотограф
Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге. Некоторые из них помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку — полный список призов мы объявим в ближайшее время. Напомним, один из финалистов конкурса будет выбран путем онлайн-голосования читателей, которое закончится 5 марта.
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