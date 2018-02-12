Стал известен состав жюри конкурса «Новые имена в моде-2018»

Пока на сайте fashion.sobaka.ru идет поиск новых (русских!) Рафа Симонса и Клэр Уэйт Келлер, мы собрали пул экспертов конкурса «Новые имена в моде-2018». Именно они выберут девять финалистов, которые вместе с победителем онлайн-голосования покажут коллекции на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге 17 марта.

  • Сергей Бондарев

  • Татьяна Котегова

  • Яна Милорадовская

  • Владимир Бухинник

  • Мэган Виртанен

  • Яна Милорадовская, главный редактор журнала «Собака.ru»
  • Александр Шумский, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Национальной палаты моды
  • Анастасия Гренкова, представитель Mercedes-Benz Fashion Day
  • Любовь Булавкина, куратор направления «Дизайн одежды» в институте моды Mod'Art
  • Анна Ялова, заместитель директора ЦВЗ «Манеж»
  • Мэган Виртанен, историк моды
  • Ирина Селюта, бренд-директор модного дома Lilia Kisselenko
  • Татьяна Котегова, дизайнер, основатель модного дома Tanya Kotegova
  • Владимир Бухинник, дизайнер, костюмер
  • Сергей Бондарев, дизайнер бренда Bondarev 
  • Юрий Питенин, дизайнер бренда Saint-Tokyo
  • Алиса и Юлия Рубан, дизайнеры бренда Ruban 
  • Илья Бостон, дизайнер бренда Dress Up Hero
  • Александра Степанова, дизайнер бренда Amplituda
  • Нелли Недре, дизайнер бренда Nnedre
  • Антон Рудзат, фэшн-фотограф

  • Нелли Недре

  • Александра Степанова

  • Юрий Питенин

  • Антон Рудзат

Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге. Некоторые из них помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку — полный список призов мы объявим в ближайшее время. Напомним, один из финалистов конкурса будет выбран путем онлайн-голосования читателей, которое закончится 5 марта.

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