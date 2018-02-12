Стал известен состав жюри конкурса «Новые имена в моде-2018»

Важно: эксперты не только оценивают участников, но также консультируют и курируют финалистов до и после итогового показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге. Некоторые из них помогут в организации съемки, поставят шоу, спродюсируют лукбук коллекции и пригласят на стажировку — полный список призов мы объявим в ближайшее время. Напомним, один из финалистов конкурса будет выбран путем онлайн-голосования читателей, которое закончится 5 марта.