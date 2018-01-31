Бренд-основатель современной моды возвращается после 89-летнего перерыва
Марка Поля Пуаре, который в начале 20 века возвел в культ платья свободного кроя (до этого они считались вызывающими), возвращается в мир большой моды. В Instagram появился аккаунт @poiretofficial с цитатами дизайнера и портретом нового креативного директора — Ицинь Инь. Кроме нее, реорганизацией марки будет заниматься генеральный директор Анн Шапелль, которая в прошлом управляла Ann Demeulemeester и Haider Ackermann — вместе девушки планируют дебютировать на Неделе моды (первый показ состоится уже 4 марта) и сделать Paul Poiret популярным не только у коллекционеров, но и у простых покупателей.
Напомним, Пуаре одним из первых предоставил альтернативу тесным корсетам, создал платья-туники, адаптировал крой японского кимоно и выпустил парфюм под эгидой модного дома. В 1927 году он был вынужден покинуть индустрию из-за кризиса.
Фото: vogue.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.