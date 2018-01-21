Эди Слиман станет новым креативным директором Céline

«Я особенно счастлив, что Эди вернулся в группу LVMH и принимает бразды правления нашего дома Céline. Он один из самых талантливых дизайнеров нашего времени», – отметил глава LVMH Бернар Арно

Слиман представит свою коллекцию для бренда в сентябре во время Недели Моды в Париже. Напомним, до этого он работал в Dior Homme между 2000 и 2007 годами. Затем он перешел в Yves Saint Laurent, где проработал с 2012 по 2016 годы. Слиман также переименовал модный дом YSL в Saint Laurent Paris.