Эди Слиман станет новым креативным директором Céline
Эди Слиман присоединится к Céline с 1 февраля 2018 в качестве нового креативного директора бренда. Отмечают, что один из самых известных современных дизайнеров займется не только женской одеждой, но также будет работать над мужской линейкой, кутюрными коллекциями и ароматами.
«Я особенно счастлив, что Эди вернулся в группу LVMH и принимает бразды правления нашего дома Céline. Он один из самых талантливых дизайнеров нашего времени», – отметил глава LVMH Бернар Арно
Слиман представит свою коллекцию для бренда в сентябре во время Недели Моды в Париже. Напомним, до этого он работал в Dior Homme между 2000 и 2007 годами. Затем он перешел в Yves Saint Laurent, где проработал с 2012 по 2016 годы. Слиман также переименовал модный дом YSL в Saint Laurent Paris.
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