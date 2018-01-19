Эпоха травести: как Елизавета I и Екатерина II сделали переодевание мужчин в женщин нормой?

Этот бал явно отличался от предыдущих. Обыкновенно, приглашенные получали распоряжение о том, в каких костюмах им следует быть, и сами готовили платья. А если великосветская персона находила, что тема и маска не вполне соответствуют его желаниям и положению, она могла, к примеру, сказаться совершенно больной и не явиться в маскарад. На сей раз императрица подготовила сюрприз — о том, что нужно переодеться в платье противоположного пола, гости узнали только во время бала. И выбора, понятно, у них не оставалось. Екатерина поступила как истинно авторитарный правитель — пригласила гостей и заставила их, возможно того не желавших, переодеваться в наряды, да еще и покупать их в кредит, прямо на балу, и цена их, понятно была гораздо выше себестоимости.

Бал начался вечером 10 ноября. После чинного ужина приглашенные, следуя за императрицей, подошли к дверям залы и прочли распоряжение государыни, замаскированное под вывеску: «Здесь даровой маскарад, и маскарадные одежды в кредит; по правую руку для дам, по левую для мужчин». Войдя, гости увидели лавки с надписями «Мужское платье» и «Женское платье». И ничего другого не оставалось, как приобрести «в кредит» и тут же надеть эти костюмы. Роли торговцев исполняли специально приглашенные актеры и актрисы Французской комедии.

Екатерина все-таки проявила толику сочувствия — вместе с Храповицким она придумала платья в восточном вкусе, которое одинаково шло женщинам и мужчинам и даже скрывало недостатки фигуры. О том, как они выглядели, сообщает «Камер-фурьерский журнал»: «Оное состояло исподлинной белого гарнитура, а верх на подобие длинной мантии пунцового гарнитура же с поясом по исподнему платью, а на голову из белого флера челма, с некоторым разделением против дамских». Вместе с костюмами гости приобрели маски. В этом театрально-восточном туалете пребывали до половины первого ночи и разъехались домой, не переодеваясь. Зрелище, верно, было великолепным.