«Не жизнь, а сказка»: экс-главред Vogue и Interview Алена Долецкая презентует свою книгу в Петербурге

Алена Долецкая, которая привезла в страну журналы Vogue и Interview Энди Уорхола, а на днях возглавила креативный отдел Третьяковской галереи, едет в Петербург. На этот раз — с презентацией своей первой биографии «Не жизнь, а сказка», выпущенной в конце прошлого года. В ней Долецкая откровенно рассказала о родителях (оба — великие хирурги), детстве, студенчестве, мужьях, преподавании на филфаке МГУ и карьере главного реформатора фэшн-журналистики в России.