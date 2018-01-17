«Не жизнь, а сказка»: экс-главред Vogue и Interview Алена Долецкая презентует свою книгу в Петербурге
Алена Долецкая, которая привезла в страну журналы Vogue и Interview Энди Уорхола, а на днях возглавила креативный отдел Третьяковской галереи, едет в Петербург. На этот раз — с презентацией своей первой биографии «Не жизнь, а сказка», выпущенной в конце прошлого года. В ней Долецкая откровенно рассказала о родителях (оба — великие хирурги), детстве, студенчестве, мужьях, преподавании на филфаке МГУ и карьере главного реформатора фэшн-журналистики в России.
На «встрече с писателем» любой желающий сможет получить автограф легенды и задать ей профессиональный вопрос. Презентация пройдет в зале искусств «Дома Книги», 21 января в 14:00.
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