Дневник Pitti Uomo-2018: как дизайнеры из Петербурга и Москвы вывезли русскую моду за рубеж

В поездку мы отправились втроем: дизайнер Василий Волчок-Русакович, арт-директор бренда Маша Раева и жена Василия, дизайнер марки Otocyon, Леся Волчок-Русакович. Еще в Москве договорились снимать апартаменты с Артемом из бренда Е404, а потом взяли в «долю» Мишу из «Преступления Наказания». Наша съемная квартира оказалась маленьким замком — высоченные потолки, просторные комнаты, мебель из 60-х годов, странные предметы декора и дизайнерские книги. Пока добирались из аэропорта, уставшая от ожиданий хозяйка строчила возмущенные сообщения, но встретила нас радушно, подарив карту города, на которой отметила места с самыми красивыми видами и вкусным мороженым. За 15 минут перевели дух и отправились наводить порядок в корнере на Pitti Uomo.

На месте проведения выставки царил полный хаос — рабочие с тележками, горы мусора и ничего из того, что хотя бы отдаленно напоминало знаменитую «ярмарку тщеславия». Каково было наше удивление, когда на следующий день здесь выросли павильоны самых разных форм и размеров: искусственные тропики, дворцы. Мы целый день гуляли от стенда к стенду, притворяясь байерами и собирая разноцветные шопперы и наклейки. Удивило и количество марок, откровенно копирующих известные бренды: многие сосредоточились исключительно на кроссовках Balenciaga Triple-S или сумках в стиле Gucci, только куда более низкого качества. Неясно, было ли так всегда, или организаторы Pitti занизили планку.