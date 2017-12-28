Лиза Боярская, Сергей Полунин и Паулина Андреева — лучшие фото «Собака.ru» за 2017-й

За этот год мы открыли певицу Манижу и танцовщика Джулиана Макея, представили Анну Чиповскую в образе «Мадонны Конестабиле», уехали в Лондон за Сергеем Полуниным и попробовали крутить фуэте вместе с Дианой Вишневой. Показываем, какие съемки за 2017-й стали нашими любимыми и знаковыми.