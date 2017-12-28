Лиза Боярская, Сергей Полунин и Паулина Андреева — лучшие фото «Собака.ru» за 2017-й
За этот год мы открыли певицу Манижу и танцовщика Джулиана Макея, представили Анну Чиповскую в образе «Мадонны Конестабиле», уехали в Лондон за Сергеем Полуниным и попробовали крутить фуэте вместе с Дианой Вишневой. Показываем, какие съемки за 2017-й стали нашими любимыми и знаковыми.
Танцовщик Сергей Полунин в объективе Данила Головкина, майский номер «Собака.ru».
Актриса Паулина Андреева глазами Данила Головкина, декабрьский номер Собака.ru».
Диана Вишнева в объективе фотографа Ксении Каргиной, октябрьский номер Собака.ru».
Актриса Анна Чиповская в съемке Данила Головкина, мартовский номер «Собака.ru».
Певица Манижа Сангин глазами Валентина Блоха, февральский номер «Собака.ru»
Танцовщики Джулиан и Николас Маккей в съемке Евгения Мохорева, мартовский номер «Собака.ru».
Фотограф и художница Юлдус Бахтиозина, апрельский номер «Собака.ru».
Лиза Боярская и Максим Матвеев в съемке Юлдус Бахтиозиной, июльский номер «Собака.ru».
Блогер и художница Лена Шейдлина в объективе Данила Головкина, сентябрьский номер Собака.ru».
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