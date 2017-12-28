На обложке январского номера «Собака.ru» — впервые ребенок Александра и Миланы Кержаковых
Кавербой нашего первого номера в 2018 году — 8-месячный Артемий Кержаков, первенец Александра и Миланы Кержаковых. До этого родители не показывали малыша публике, поэтому съемка почти полным составом (с сыном Игорем от второго брака Кержакова) стала для семьи дебютной, а для нас — эксклюзивной.
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На Артемии: комбинезон Gucci (ДЛТ), золотые и серебряные кулоны на цепочках (Tous)
В интервью внутри январского номера Милана Кержакова рассказала о том, как пережила рождение сына за шесть дней до смерти отца — экс-сенатора Петербурга Вадима Альбертовича Тюльпанова.
«В такие моменты возникает миллион мыслей, и все они будут неправильные. А потом этот шум в голове внезапно исчезает и остается только понимание: исхода нет, жизнь сложна, и вокруг — беспросветная тьма. И вот когда появился Артемий, все радовались ребенку, а мне было все равно. Я не ощущала никакой ценности жизни: ну родился новый человек, и что теперь?» — говорит Милана Кержакова.
Полную версию можно прочитать в январском номере журнала «Собака.ru» и здесь.
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На Артемии: комбинезон Gucci (ДЛТ) На Игоре: костюм и рубашка Dolce and Gabbana, обувь Il Gufo (все — ДЛТ) На Милане: водолазка Diane von Furstenberg, платье Off-White, шарф Balenciaga, туфли Dolce & Gabbana , серьги Oscar de la Renta (все — ДЛТ) На Александре: футболка Damir Doma (Au Pont Rouge), пиджак 3.1 Phillip Lim , брюки Bottega Veneta , обувь Saint Iaurent (все — ДЛТ)
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