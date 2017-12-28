На обложке январского номера «Собака.ru» — впервые ребенок Александра и Миланы Кержаковых

В интервью внутри январского номера Милана Кержакова рассказала о том, как пережила рождение сына за шесть дней до смерти отца — экс-сенатора Петербурга Вадима Альбертовича Тюльпанова.

«В такие моменты возникает миллион мыслей, и все они будут неправильные. А потом этот шум в голове внезапно исчезает и остается только понимание: исхода нет, жизнь сложна, и вокруг — беспросветная тьма. И вот когда появился Артемий, все радовались ребенку, а мне было все равно. Я не ощущала никакой ценности жизни: ну родился новый человек, и что теперь?» — говорит Милана Кержакова.

Полную версию можно прочитать в январском номере журнала «Собака.ru» и здесь.