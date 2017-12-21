Телеведущая Алена Водонаева открыла бренд стрит-арт одежды

Телеведущая Алена Водонаева, ставшая (наполовину) петербурженкой после свадьбы с диджеем Лешей Косинусом, выпустила коллекцию стрит-арт-одежды. Ее новый бренд 8sfera пока производит футболки и худи, но в перспективе планирует делать аксессуары, ювелирные изделия и коллаборации с уличными художниками. Как объясняет представитель Алены, проект может стать альтернативой вещам Gosha Rubchinskiy: они так же тяготеют к премиум-сегменту, качеству и эксклюзивности.