Кирилл Соколовский, Элла Перссон и еще четыре новых (и прекрасных!) лица балетного Петербурга

Андрей Сорокин

Феерический балетный красавец с пронзительным взглядом — и снова с Украины (намек на Полунина). Ожившая копия принца Эрика из диснеевской «Русалочки» (главного секс-символа поколения 1990-х, между прочим), Андрей приехал в Петербург год назад, успев исполнить ведущие партии в классических и современных балетах от Ромео в «Ромео и Джульетте» до Дезире в «Спящей красавице» на сценах в Новосибирске и Екатеринбурге. Номинант «Золотой маски» за лучшую мужскую роль в балете Amore Buffo успел сняться в кино, став чуть ли не единственным профессиональным танцовщиком в фильме «Большой» Валерия Тодоровского, а должность ведущего мастера сцены в Театре балета имени Леонида Якобсона совмещает с учебой в Академии имени Вагановой. Скоро у Андрея будет диплом педагога, и в него, очевидно, будут влюбляться все студентки.