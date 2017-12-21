Кирилл Соколовский, Элла Перссон и еще четыре новых (и прекрасных!) лица балетного Петербурга
Слава Полунину! Теперь скауты модельных агентств ищут новых звезд в русском балете. Они оккупировали первые ряды Мариинского и Михайловского театров, через инстаграм следят за студентами Вагановки и наперегонки стремятся заключить контракты с юными танцовщиками. Мы облегчили им задачу и собрали шесть новых героев балетного Петербурга. Трепещи, Кайя Гербер! Бойся, Анвар Хадид!
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Кольца Werkstatt: München и Soul Fetish (Concept)
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На Элле: рубашка Masnada, брюки Yohji Yamamoto, туфли Azzedine Alaia (все — ДЛТ), серьги 22.13 Gift (2213gift.ru). На Кирилле: рубашка и брюки Isabel Benenato (Very Concept Store), лоферы Gucci (ДЛТ).
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Фото из инстаграма Кирилла
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Фото из инстаграма Кирилла
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Фото из инстаграма Кирилла
Кирилл Соколовский
Мы дальновидны, поэтому уже сейчас попросили Кирилла дать нам автографов пятьдесят — скоро они подскочат в цене. Его фотогеничность уровня «Бог» уже оценил сам Патрик Демаршелье, снявший семнадцатилетнего танцовщика вместе со сверхновой фэшн-звездой Крис Грикайте (у ребят один агент в Avant Models) для обложки российского Vogue. А после его выхода на подиум на показе Artem Krivda в свои шоу Кирилла настойчиво зазывают и Saint Laurent, и Dior, и Dolce & Gabbana, но Соколовский мужественно отказывается от заманчивых гонораров в пользу учебы в Академии имени Вагановой — у Николая Максимовича Цискаридзе не забалуешь, и исключений ради недели моды для студентов не делают.
Элла Перссон
Нордическая красавица приехала из Швеции, чтобы учиться русскому балету в Академии имени Вагановой, и после окончания сразу стала танцевать в Михайловском театре. Пару Элле составляют главные хартбрейкеры балетного мира и на сцене — первый солист Джулиан Маккей в спектакле «Золушка», и в жизни — уже два года девушка встречается с новоиспеченным солистом Новосибирского театра оперы и балета Алексеем Тютюнником.
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Сорочка DKNY (ДЛТ)
Марко Боццато
Марко мог стать самым красивым гондольером Венеции — именно таким был его отец. Но с четырех лет мальчик увлекся танцами, в четырнадцать поступил в миланскую академию La Scala, затем перевелся в Школу Английского национального балета, а после окончания получил приглашение от Мариинского театра и теперь танцует в «Сильфиде» и «Кармен-сюите». У Марко контракты сразу с двумя агентствами — материнским D’Management в Милане и российским Select Models, парень активно снимается для журналов и лукбуков в Италии и Австралии, а недавно принял участие в кампейне универмага Au Pont Rouge.
Дарья Ионова
Родители Дарьи — боцман и воспитательница в детском саду — никогда не имели отношения к балету и увлечение дочери танцами воспринимали как хобби. До тех пор, пока, окончив школу в Калининграде, Даша не отправилась в Петербург поступать в Институт культуры и искусств, а уже через полгода перевелась в Академию имени Вагановой — уникальный случай: девушку приняли в девятнадцать лет!
Андрей Сорокин
Феерический балетный красавец с пронзительным взглядом — и снова с Украины (намек на Полунина). Ожившая копия принца Эрика из диснеевской «Русалочки» (главного секс-символа поколения 1990-х, между прочим), Андрей приехал в Петербург год назад, успев исполнить ведущие партии в классических и современных балетах от Ромео в «Ромео и Джульетте» до Дезире в «Спящей красавице» на сценах в Новосибирске и Екатеринбурге. Номинант «Золотой маски» за лучшую мужскую роль в балете Amore Buffo успел сняться в кино, став чуть ли не единственным профессиональным танцовщиком в фильме «Большой» Валерия Тодоровского, а должность ведущего мастера сцены в Театре балета имени Леонида Якобсона совмещает с учебой в Академии имени Вагановой. Скоро у Андрея будет диплом педагога, и в него, очевидно, будут влюбляться все студентки.
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Жакет Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova), серьги Simone Rocha (DayNight)
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На Андрее Сорокине: халат Morpho + Luna, брюки Andrea Ya’aqov, туфли Dolce & Gabbana (все — ДЛТ). На Мей Нагахисе: жакет Tatyana Parfionova (Tatyana Parfionova), туфли Gucci (ДЛТ),
серьги Simone Rocha (DayNight). На Марко Боццато: cорочка DKNY, пальто Tegin (все — ДЛТ)
Мей Нагахиса
Миниатюрную японку в 2015 году заметил и. о. заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Валерьевич Фатеев на летнем интенсиве в Калифорнии и пригласил Мей танцевать на фестивале «Мариинский». Следующие пару лет, до самого окончания Академии принцессы Грейс в Монте-Карло, Мей мечтала попасть в труппу, сразу после выпускного отправилась на смотр в Петербург и вот уже полгода танцует во всех главных спектаклях — от «Щелкунчика» до «Корсара».
Фото: Алексей Костромин
Постановка: Яна Милорадовская
Текст: Кристина Шибаева
стиль: Александра Афанасьева.
Визаж: Ольга Васильева, Ника Баева.
Прически: Маргарита Прокопьева (Park by Osipchuk)
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