В сети появились первые эскизы свадебного платья Мэган Маркл
Свадьба принца Гарри и Мэган Маркл назначена на 19 мая, и молодые уже вовсю готовятся к самому ожидаемому торжеству года. Как сообщает издание TMZ, королевская семья начала поиски дизайнера платья невесты — в числе первых претендентов значится израильский кутюрье Inbal Dror. По просьбе представителей Маркл, он выслал в Кенсингтонский дворец три эскзиза: первый наряд изображен с двух сторон и состоит из кружевного воротника-стойки, приподнятых плеч и юбки фасона «русалка», второе больше напоминает платье Кейт Миддлтон и предполагает широкую юбку, кринолин и острые линии.
Meghan Markle's Royal Wedding, Potential Dress Sketches Revealed https://t.co/bDk6UOEBRb— TMZ (@TMZ) 19 декабря 2017 г.
С тем, что именно Дрор будет дизайнером свадебного платья актрисы, согласны немногие. Эксперты все же делают ставки на британского автора: по их мнению, так американка сможет выказать уважение новой для нее английской культуре. Сам Дрор известен в фэшн-индустрии роскошными свадебными коллекциями и образом Бейонсе для церемонии Grammy Awards-2016.
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