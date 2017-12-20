В сети появились первые эскизы свадебного платья Мэган Маркл

Свадьба принца Гарри и Мэган Маркл назначена на 19 мая, и молодые уже вовсю готовятся к самому ожидаемому торжеству года. Как сообщает издание TMZ, королевская семья начала поиски дизайнера платья невесты — в числе первых претендентов значится израильский кутюрье Inbal Dror. По просьбе представителей Маркл, он выслал в Кенсингтонский дворец три эскзиза: первый наряд изображен с двух сторон и состоит из кружевного воротника-стойки, приподнятых плеч и юбки фасона «русалка», второе больше напоминает платье Кейт Миддлтон и предполагает широкую юбку, кринолин и острые линии.