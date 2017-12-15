Фоторепортаж: модники Петербурга примеряют вещи из новой коллекции Saint-Tokyo

Гости закрытого шоу-рума Saint-Tokyo и Caviar Jewellery стали героями фэшн-легенды коллекции. В ней Питенин размышляет, как бы выглядели вещи простой русской девушки, если бы она случайно попала на Марс. Многотекстурные наряды с открытыми плечами, деконструированные жакеты, футболки с надписью «Explore Mars» и рюкзаки с полевыми цветами дополнили «пульсирующие» украшения от Ольги Аверьяновой — дизайнера, сделавшего корону для фильма «Матильда».