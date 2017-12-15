Фоторепортаж: модники Петербурга примеряют вещи из новой коллекции Saint-Tokyo
Новая коллекция Юры Питенина стала не только одной из самых эффектных на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве, но и наделала много шуму на нашей прошедший церемонии «Best Dressed в Петербурге». Одежду Saint-Tokyo выбрали по меньшей мере шесть человек — для сравнения столько же раз на красной дорожке лондонской премии The Fashion Awards появлялись тотал-луки от Gucci. Теперь Юра решил показать, как асимметричные платья, топы с пайетками и тренчи с ракетой будут сидеть на главных модниках города — основательницах благотворительного проекта «3.14» Шорене Джинали и Марине Железновой, байере Алене Энумба, победительнице конкурса красоты «Миссис Евразия-2015» Наталье Кильян, иллюзионисте Антоне Матюхине и инста-дивах Анне Малининой, Анне Селиверстовой и Анастасии Локай.
Гости закрытого шоу-рума Saint-Tokyo и Caviar Jewellery стали героями фэшн-легенды коллекции. В ней Питенин размышляет, как бы выглядели вещи простой русской девушки, если бы она случайно попала на Марс. Многотекстурные наряды с открытыми плечами, деконструированные жакеты, футболки с надписью «Explore Mars» и рюкзаки с полевыми цветами дополнили «пульсирующие» украшения от Ольги Аверьяновой — дизайнера, сделавшего корону для фильма «Матильда».
Фото: Антон Рудзат
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