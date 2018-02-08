Знакомьтесь, создатели Facetune — приложения, которому мы благодарны за идеальные лица
Мы вышли на телемост с израильской компанией Lightricks, которая в 2013 году создала самое известное мобильное приложение для обработки фото — Facetune. Расспросив, сколько человек в России им пользуется, меняются ли функции в зависимости от расы пользователя, и какова вероятность, что фото «до ретуши» попадут в сеть, познакомились с их другими (не менее магическими) разработками.
Что вас подтолкнуло на создание Facetune? Фотошопа было мало?
Идея была очень простая и будто бы лежала на поверхности: в академической науке, которой мы на тот момент занимались, существовали удивительные разработки в области компьютерной графики. Однако все они применялись для сложного, дорогого и специализированного софта. Тем временем мобильный рынок рос, смартфоны становились все более мощными, а приложений, отвечающих запросам пользователей и возможностям телефонов, в сфере обработки фото не было. И мы подумали: почему бы не занять эту нишу?
В первой версии Facetune — на тот момент маленького проекта студентов Иерусалимского университета — мы реализовали классические техники редактирования изображений, позволяющие легко ретушировать снимки вручную. Во второй — когда Lightricks (так мы назвали свою фирму) «вырос» в компанию побольше — появились инструменты распознавания лица и слежения за его чертами, что сделало возможным авто-обработку фото. Так мы стали частью «демократизации» компьютерных технологий и новаторами в области создания красивых фотографий (а с недавних пор еще и видео) на телефоне.
Чего вы хотели добиться, разрабатывая приложение? И как сейчас строится работа компании?
Изначально мы хотели заработать 100 000$, чтобы вложиться в создание еще более амбициозных приложений. Но нам очень сильно повезло, что доходы от Facetune значительно превысили эту сумму.
Несмотря на то, что сегодня в фирме работает почти 100 человек, мы сохранили дух студенческого стартапа. У нас нет серьезной иерархии — каждый может предложить какое-то изменение и повлиять на работу компании. А в нее сегодня входит не только Facetune, но и огромная линейка приложений Enlight: прорывной фоторедактор Photofox с функциями послойного редактирования и библиотекой шрифтов и фильтров, ресурс Quickshot с коррекцией фото в один клик еще до нажатия затвора, а также только что выпущенный видеоредактор Videoleap, который Apple назвал лучшим приложением 2017 года.
Главная цель осталась прежней: мы хотим дать креативным юзерам мощные, но при этом очень простые и удобные инструменты. Отделы Lightricks тесно взаимодействуют друг с другом: программисты разрабатывают новые идеи, а маркетологи на их основе создают обучающие ролики, а также запускают инстаграм-баттлы и прямые эфиры с подробным разбором одной из функций приложения.
Расскажите подробнее о Videoleap: чем приложение отличается от аналогов?
Videoleap — это новаторский видеоредактор, сочетающий в себе простоту и лаконичность дизайна с мощностью и функциональностью. История его появления очень простая и похожая на историю другого нашего приложения Enlight Photofox — победителя премии Apple Design Award-2017. Мы хотели сделать приложение для телефона, которое несмотря на его ограничения в размере экрана и мощности процессора, давало бы пользователям те же возможности обработки роликов, что и компьютер. Мы верим, что секрет успеха именно в этом — человек может быстро «склеить» видеосюжеты в один, применить нужный фильтр и выложить в инстаграм или любую другую соцсеть.
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Награда Apple Design Award-2017 за разработку Enlight Photofox
Насколько популярны ваши разработки? Допустим тот же Facetune. Сколько мужчин и женщин им пользуются?
Мировое соотношение выглядит так: 79% женщин и 21% мужчин.
Есть ли у вас данные о популярности программы у пользователей разных рас? Отличается ли Facetune, к примеру, в Африке и Азии? Может, он подстраивается под особенности типа кожи, разрез глаз и предлагает разные функции?
Facetune локализован на другие языки, но это касается лишь интерфейса — набор функций, доступных пользователям в разных странах, не меняется. Приложение очень популярно в США, Китае, Бразилии, Германии и Великобритании. В России же живет около 8% поклонников программы.
Приложение постоянно обновляется и улучшается — раскройте нам данные о самых популярных функциях!
Facetune2 и правда предложил пользователям очень интересные функции, и да, мы постоянно работаем над их расширением и улучшением. Среди наших хитов — функции «Отбелить» (создает голливудские улыбки), «Мягкость» (убирает морщины и другие неровности кожи) и «Форма» (изменяет размеры и пропорции любых деталей вашего селфи). Из последних апргрейдов всем очень понравились инструменты «Лицо» (он преображает формы носа, подбородка, глаз и губ), «Краски» (делает онлайн-макияж) и «Фон» (легко меняет задний план).
Какие жалобы чаще всего приходят в техническую службу?
Чаще всего просят добавить определенные функции: последний пример — кастомизированный фон. До недавнего времени задний план портрета можно было менять только на изображения из библиотеки Facetune, но люди хотели использовать свои фотографии. Реагируем на такие просьбы, как правило, молниеносно — уже добавили эту возможность в последние обновление.
На ком в компании тестируют обновления? Может, есть специальный «человек для фейстьюна»?
Становится гораздо яснее, как нужно программировать фичи (от «feature» — «возможность, функциональность приложения» — Прим. ред.), если их тестируешь на собственном лице. А для обучающих видео мы приглашаем моделей разных национальностей и типов кожи — чтобы пользователи чувствовали, что Facetune подходит абсолютно каждому.
Вопрос, который волнует каждого: хранятся ли в архивах фирмы фотографии пользователей до ретуши? И какова вероятность, что они попадут в сеть?
Нет! Конечно, нет! Вся обработка происходит непосредственно на мобильном устройстве, и мы не отправляем фотографии пользователей на наши серверы, как это делают некоторые другие приложения.
Facetune помогает женщинам выглядеть намного лучше, чем они есть в жизни. Не считают ли сотрудники компании, что они способствуют едва ли не самому большому обману в мире?
Во-первых, бывают дни, когда мы все выглядим хуже, чем обычно — неожиданно вскочил прыщ, появилось раздражение, синяки под глазами стали заметнее. Естественно, все это хочется убрать перед публикацией фото — равно так же, как и замаскировать неровность тональным кремом перед выходом в свет.
Во-вторых, когда мы делаем селфи, фронтальная камера телефона достаточно сильно искажает лицо — увеличивается подбородок, расплывается нос. А Facetune помогает как приукрасить свои данные, так и настроить их под исходные параметры.
В-третьих, не будем спорить. Facetune помогает всем (не только женщинам) выглядеть лучше. Иногда лучше, чем в жизни, а иногда лучше, чем на фотографии. Но здесь как с косметикой — кто-то меняет себя до неузнаваемости, а кто-то добавляет еле заметные акценты. Поэтому мы даем инструмент, а как им пользоваться, каждый решает самостоятельно.
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