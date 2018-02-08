Знакомьтесь, создатели Facetune — приложения, которому мы благодарны за идеальные лица

Что вас подтолкнуло на создание Facetune? Фотошопа было мало?

Идея была очень простая и будто бы лежала на поверхности: в академической науке, которой мы на тот момент занимались, существовали удивительные разработки в области компьютерной графики. Однако все они применялись для сложного, дорогого и специализированного софта. Тем временем мобильный рынок рос, смартфоны становились все более мощными, а приложений, отвечающих запросам пользователей и возможностям телефонов, в сфере обработки фото не было. И мы подумали: почему бы не занять эту нишу?

В первой версии Facetune — на тот момент маленького проекта студентов Иерусалимского университета — мы реализовали классические техники редактирования изображений, позволяющие легко ретушировать снимки вручную. Во второй — когда Lightricks (так мы назвали свою фирму) «вырос» в компанию побольше — появились инструменты распознавания лица и слежения за его чертами, что сделало возможным авто-обработку фото. Так мы стали частью «демократизации» компьютерных технологий и новаторами в области создания красивых фотографий (а с недавних пор еще и видео) на телефоне.