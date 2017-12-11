«Best Dressed-2017»: 50 самых стильных гостей церемонии

Признанные модники Петербурга, как и наши герои стритстайла, доказывают: чтобы быть стильным, необязательно надевать на себя все брендовое и дорогое. Блогер Альберта Берлин носит самый простой (но красивый) костюм из масс-маркета, дизайнер Стася Куренбина мешает H&M с Gucci, а диджей и трендсеттер Кирилл Шаповалов находит вещи на барахолках Европы. Выходит, что одеваться как петербуржцы можно, следуя собственному чутью, с одинаковым энтузиазмом перебирая ассортимент бутиков и секонд-хендов и несомненно притягивая взгляды всех людей вокруг.