«Best Dressed-2017»: 50 самых стильных гостей церемонии

На наш призыв «одеваться как петербуржцы» откликнулось несколько сотен человек: кто-то в инстаграме, а кто-то в реальности — на премии «Best Dressed-2017», прошедшей в ДЛТ. На верхнем этаже универмага состоялся настоящий фэшн-баттл: в равном поединке сошлись интеллигентные костюмы, бадлоны из берлинских секонд-хендов, тяжелый люкс и платья от российских марок. Рассказываем, кто из гостей был самым модным (и «брендоносным»). 

  • Леонид Терещенко и Катя Иванчикова (группа IOWA) в Dress Up Hero

  • Галина Голованова в Ianis Chamalidy

  • Ника Белоцерковская и Матильда Шнурова в Terekhov 

  • Евгения Сероусова в японском национальном костюме

  • Алексей Жидковский в рубашке Givenchy, свитере и пальто Zara, с сумкой Chanel  

  • Михаил Стацюк, Филора Кильян, Алина Малютина, Анастасия Шевелева — все в Saint-Tokyo 

Пока мы награждали мастодонтов стайлинга — Марию Абашову, Джулиана Маккея, Ирину Оганову, Майю Забошту, Нику Куваеву и Алекся Осипчука — другие гости премии норовили вырвать хрустальную «Собаку» у них из рук. И неспроста: в конце вечера редакции предстояло найти, выбрать и титуловать самого стильного приглашенного героя. Виднее всех (в прямом смысле слова) было главному редактору Яне Милорадовской, которая следила за фэшн-луками с высокой сцены. Среди страусиных перьев, цветного меха, броского леопарда и ослепляющего глиттера она разглядела сотрудницу Русского музея Евгению Сероусову, выбравшую для премии арт-лук из широкополой шляпы, авангардных массивных сережек и японского национального костюма. 

  • Александра Степанова в Amplituda 

  • Анастасия Шанцева в советском пиджаке, брюках Zara и обуви Marco Tozzi, Кирилл Шаповалов в рубашке и шарфе Alexander Arutyunov, винтажных кожаных брюках с берлинской барахолки и казаках из петербургского секонд-хенда 

  • Яна Милорадовская в куртке Vetements (ДЛТ)

  • Оля Шаповалова в ботинках Dr. Martens и винтажной одежде 

  • Ирина Оганова в Louis Vuitton 

  • Юра Питенин в рубашке Number Nine, поясе Gucci и ботинках Jean Baptiste Rautureau 

  • Мария Петроченко и Вероника Куваева в джинсах Levi's 501, винтажном корсете и ботильонах Saint Laurent 

  • Борис Пиотровский в куртке Neighborhood

  • Николас Маккей в пиджаке, привезенном из Китая, Мария Саша Кан и Джулиан Маккей в пиджаке Gucci и очках Fukushima

Другие гости церемонии искали вдохновение не в культуре азиатских стран, а у российских брендов: Alexander Terekhov (Ника Белоцерковская и Матильда Шнурова), Ianis Chamalidy (Галя Голованова), Amplituda (Александра Степанова и Таша Алакоз), Alexander Arutyunov (Кирилл Шаповалов), Alina German (Оскар Ренкель) и Lizura (Тося Чайкина). Многие гости (в том числе победители в номинации «Пара Года» Леонид Терещенко и Катя Иванчикова) пришли в нарядах громко стартовавшего Dress Up Hero, который после полугодового перерыва показал эффектную просоветскую коллекцию. Но больше всего оваций получил дизайнер Юра Питенин и его новые «космические» вещи — мы насчитали шесть тотал-луков Saint-Tokyo!

  • Покрас Лампас в одежде именного бренда и обуви Yeezy Boost, Альберта Берлин в костюме Zara и очках John Varvatos

  • Оскар Ренкель в жакете, брюках и шарфе Alina German, футболке Topshop, кедах Gucci, украшениях Chanel и Olga Soldatova

  • Майя Забошта в Solace London 

  • Зульфира Мансапова, Влад Мартыненко в футболке Martynenkov Design, Мэган Виртанен в юбке Martynenkov Design, Ольга Чернощекова в тотал-луке Olga Chernoschekova

  • Мария Абашова в пиджаке Ralph Lauren, блузке Karl Lagerfeld, брюках Max Mara, туфлях Chanel и с сумкой Chanel

  • Таша Алакоз в Ampliuda и обуви Christian Louboutin 

  • Дарья Захарцева в Vetements и Андрей Коровко в жакете Reserved, сорочке Acne, джинсах Zegna и ботинках Jean Baptiste Rautureau

  • Антон Матюхин в Balenciaga 

  • Марина Скульская в жакете Leonid Alexeev, брюках Diane von Furstenberg, кроссовках Loriblu, с сумкой Marina Gerassimova и Владимир Бухинник 

Признанные модники Петербурга, как и наши герои стритстайла, доказывают: чтобы быть стильным, необязательно надевать на себя все брендовое и дорогое. Блогер Альберта Берлин носит самый простой (но красивый) костюм из масс-маркета, дизайнер Стася Куренбина мешает H&M с Gucci, а диджей и трендсеттер Кирилл Шаповалов находит вещи на барахолках Европы. Выходит, что одеваться как петербуржцы можно, следуя собственному чутью, с одинаковым энтузиазмом перебирая ассортимент бутиков и секонд-хендов и несомненно притягивая взгляды всех людей вокруг. 

  • Полина Осипова и Дмитрий Попов

  • Мария Дэжур в Saint-Tokyo

  • Анастасия Прохорова, Дарья Федорова и Стася Куренбина в пиджаке Uterque, кофте H&M, брюках Mango, туфлях Gucci и с сумкой Alexander Wang

  • Денис Попов в пиджаке Balmain, сорочке Dolce & Gabbana, брюках Saint Laurent (все — ДЛТ)

  • Юрий Дормидошин

  • Тося Чайкина в платье Lizura

  • Анастасия Быстрова в платье от студии Марии Поляковой и с сумкой Foliant, Сюзанна Тамкявичюте в платье собственного дизайна, туфлях Gianvito Rossi и сумкой Foliant 

  • Кристина Шибаева в футболке Saint Tokyo и юбке Nero Cigno

«Собака.ru» благодарит партнеров премии в 2017 году – ДЛТ, Greenfield, Jardin, компанию YIT, а также бренд Logic.

Фото: Виталий Коликов, Илья Круглянский, Михаил Вильчук, Дмитрий Колесов, Илья Плюснин

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