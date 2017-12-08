Дизайнер Татьяна Парфенова и дети с синдромом Дауна выпустили совместную коллекцию подушек

Каждый, кто хочет помочь малышам, может выбрать свой вариант уникальной вещи — с солнцем, грибами, бабочками или цветами. А позже приехать в БФ «Звёзды детям», познакомиться с маленькими авторами и забрать понравившуюся подушку. Подробнее о проекте можно узнать на сайте zvezdydetyam.ru.