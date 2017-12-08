От богемы до рейво-люционеров: как одевались петербуржцы в 2017 году?

Мы подробно разобрали основные типажи петербургских модников и вспомнили их лучшие луки. Для чего? Чтобы было легче выбрать образ на завтрашнюю премию Best-Dressed! 

  • Шорена Джинали ставила перед дизайнером Алиной Герман такую задачу: «Глядь — поверх текучих вод Лебедь белая плывет».

  • Наталья и Андрей Плехановы 

  • Создатель и директор галереи искусств Анна Нова

  • Иллюзионист Антон Матюхин 

  • Фотограф Евгения Мурашова

  • Дизайнер Юлия Матвиенко 

Парадный Петербург

#тяжелый люкс #брендомания #украшения

«Вы не поверите, какое тягостное впечатление производит на меня Петербург. Это оскорбительное великолепие, эти громады, воздвигнутые какою-то страшною, наглою силой, это отсутствие всякой религиозной физиономии, эта страшно развитая удобственность чисто материальных благ», — пожаловался Иван Аксаков в 1848 году. Лицемерие света и бездушность канцелярий всегда ставились в упрек городу, в декорациях которого человек и правда выглядит как будто бы и лишним. Но некоторые вписываются на отлично!

  • Художник Лена Шейдлина — инфлюенсер и человек-единорог для 3,5 миллионов подписчиков

  • Алексей Жидковский

  • Янис Чамалиди и Алла Шебанова

  • Диджей Кирилл Шаповалов

  • Вышивальщица и ювелир Полина Осипова стала нашей ролевой моделью: фантастические украшения и сочетания цветов

  • Иллюстратор Лора Зомби

Карнавал

#переодевания #гендер #фрики

Идеальные городские декорации были задуманы Петром Первым, чтобы устроить жизнь как праздник, как фантастическое совместное событие. Плюс нарциссичный характер города — смотришься в воду и видишь двойника — предполагает создание другого себя, аватара, посредством которого ты и общаешься с миром. Маскарад — это светскость, модность, ориентация на весь мир.

  • Матильда и Сергей Шнуровы

  • Стилист Роман Ратников

  • Психотерапевт Андрей Курпатов 

  • Актриса Аглая Тарасова

  • Артем Балаев и Анастасия Дианова

  • Дизайнер интерьеров Ирина Чечулина

  • Актриса Ксения Раппопорт 

  • Татьяна Котегова

  • Каллиграф Покрас Лампас и блогер Альберта Берлин 

Ленинградский стиль

#оверсайз #многослойность #эпатаж

Прогулка в Петербурге с самого начала XIX века воспринималась как самостоятельный социальный институт, противостоящий институтам власти и карьеры. Фланерство, то есть эпатажное гуляние, одно из первых ЧПХ, стало совершенно особым занятием, требующим умения, определенных талантов и непременно эффектной верхней одежды. Холодно же!

  • Идеолог разрывных вечеринок Thriller Тихон Бойко ходит в моделях у Рубчинского и на фэшн-шоу ДЛТ

  • Модель Анастасия Шанцева

  • Стилист Виктория Чураева

  • Основатель бренда одежды Asocial и принцесса рейва Марина Бибик

  • Певица Tatarka 

  • Валя Крутиков и Сара Персефона — основатели группы Angelic Milk

  • Фотограф Юлдус Бахтиозина 

  • Евгения Годунова и Юрий Пелин 

Рейво-люционеры

#кислота #нормкор #арт

Колыбель не только трех революций, но и рейв-культуры, Петербург вспоминает 1990-е и дискотеку «Курьер» в ДК Связи, где художник Денис Егельский изображал Тину Тернер, а группа «Колибри» водила хороводы под техно. Кстати, именно здесь прошел показ коллекции весна-лето 2018 Гоши Рубчинского.

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