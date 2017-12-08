От богемы до рейво-люционеров: как одевались петербуржцы в 2017 году?
Мы подробно разобрали основные типажи петербургских модников и вспомнили их лучшие луки. Для чего? Чтобы было легче выбрать образ на завтрашнюю премию Best-Dressed!
Парадный Петербург
#тяжелый люкс #брендомания #украшения
«Вы не поверите, какое тягостное впечатление производит на меня Петербург. Это оскорбительное великолепие, эти громады, воздвигнутые какою-то страшною, наглою силой, это отсутствие всякой религиозной физиономии, эта страшно развитая удобственность чисто материальных благ», — пожаловался Иван Аксаков в 1848 году. Лицемерие света и бездушность канцелярий всегда ставились в упрек городу, в декорациях которого человек и правда выглядит как будто бы и лишним. Но некоторые вписываются на отлично!
Карнавал
#переодевания #гендер #фрики
Идеальные городские декорации были задуманы Петром Первым, чтобы устроить жизнь как праздник, как фантастическое совместное событие. Плюс нарциссичный характер города — смотришься в воду и видишь двойника — предполагает создание другого себя, аватара, посредством которого ты и общаешься с миром. Маскарад — это светскость, модность, ориентация на весь мир.
Ленинградский стиль
#оверсайз #многослойность #эпатаж
Прогулка в Петербурге с самого начала XIX века воспринималась как самостоятельный социальный институт, противостоящий институтам власти и карьеры. Фланерство, то есть эпатажное гуляние, одно из первых ЧПХ, стало совершенно особым занятием, требующим умения, определенных талантов и непременно эффектной верхней одежды. Холодно же!
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Идеолог разрывных вечеринок Thriller Тихон Бойко ходит в моделях у Рубчинского и на фэшн-шоу ДЛТ
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Модель Анастасия Шанцева
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Стилист Виктория Чураева
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Основатель бренда одежды Asocial и принцесса рейва Марина Бибик
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Певица Tatarka
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Валя Крутиков и Сара Персефона — основатели группы Angelic Milk
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Фотограф Юлдус Бахтиозина
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Евгения Годунова и Юрий Пелин
Рейво-люционеры
#кислота #нормкор #арт
Колыбель не только трех революций, но и рейв-культуры, Петербург вспоминает 1990-е и дискотеку «Курьер» в ДК Связи, где художник Денис Егельский изображал Тину Тернер, а группа «Колибри» водила хороводы под техно. Кстати, именно здесь прошел показ коллекции весна-лето 2018 Гоши Рубчинского.
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