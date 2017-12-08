От богемы до рейво-люционеров: как одевались петербуржцы в 2017 году?

Парадный Петербург

#тяжелый люкс #брендомания #украшения

«Вы не поверите, какое тягостное впечатление производит на меня Петербург. Это оскорбительное великолепие, эти громады, воздвигнутые какою-то страшною, наглою силой, это отсутствие всякой религиозной физиономии, эта страшно развитая удобственность чисто материальных благ», — пожаловался Иван Аксаков в 1848 году. Лицемерие света и бездушность канцелярий всегда ставились в упрек городу, в декорациях которого человек и правда выглядит как будто бы и лишним. Но некоторые вписываются на отлично!