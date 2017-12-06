Мария Лесовая: «Я боялась сказать о набранных 17 кг, ведь я первая топ-модель России!»

Потолстеть можно не только из-за булок и ужина после 22:00, а и из-за гормонального сбоя, как это произошло со мной. Плюс 17 килограмм пришли ко мне настолько быстро, что казалось, будто я надела жирный целлюлитный костюм. Только вот снять его оказалось совсем не просто.

Я не могла поверить, что этот жир теперь часть меня, ведь я всю жизнь была худой. А вместе с прежней формой ушла не только любовь к себе, но и работа моделью. Я исчезла с обложек, подиумов, рекламных баннеров, меня перестали приглашать на мероприятия. Почти полтора года я была подавлена, находилась в жуткой депрессии, проводила дни, рыдая в подушку. И не могла понять, что происходит. Почему мои ноги резко стали в два раза толще, почему приходится носить балахоны, почему противно смотреть на себя в зеркало?