Мария Лесовая: «Я боялась сказать о набранных 17 кг, ведь я первая топ-модель России!»
Победительница первого сезона шоу «Топ-модель по-русски» Маша Лесовая написала для нас откровенную колонку о том, как поправилась на 17 кг, лишилась работы, скрывала «жир» за ретушью и фильтрами, и вернула свое тело, пройдя через стыд, депрессию и полное обновление организма.
Потолстеть можно не только из-за булок и ужина после 22:00, а и из-за гормонального сбоя, как это произошло со мной. Плюс 17 килограмм пришли ко мне настолько быстро, что казалось, будто я надела жирный целлюлитный костюм. Только вот снять его оказалось совсем не просто.
Я не могла поверить, что этот жир теперь часть меня, ведь я всю жизнь была худой. А вместе с прежней формой ушла не только любовь к себе, но и работа моделью. Я исчезла с обложек, подиумов, рекламных баннеров, меня перестали приглашать на мероприятия. Почти полтора года я была подавлена, находилась в жуткой депрессии, проводила дни, рыдая в подушку. И не могла понять, что происходит. Почему мои ноги резко стали в два раза толще, почему приходится носить балахоны, почему противно смотреть на себя в зеркало?
Все это случилось из-за недобросовестного поступка человека, с которым мы были вместе семь лет. Он работал парикмахером и говорил, что не хочет «пахать на дядю», а я старалась его поддержать, помочь осуществить мечту и открыть собственный салон красоты. Мне не составило труда все организовать, ведь на тот момент я уже выиграла в шоу «Топ модель по-русски», у меня была своя аудитория, и мое имя было известно в обеих столицах. Взяв инициативу в свои руки, я фактически раскрутила бизнес с нуля. Но оказалось, что, помимо бизнеса, я волоку за собой в светлое будущее парня со всего двумя опциями: источать негатив и стричь волосы. Я поняла, что устала и не хочу такой жизни. А он в ответ просто ушел, забрав салон и заработанные мной деньги. Что в итоге? Невероятный шок от предательства, эмоциональный перегруз, сбой в организме на нервной почве. Я до сих пор с ужасом вспоминаю то время.
Я боялась сказать о своем ожирении открыто, ведь я публичная личность, топ-модель. Мне пришлось осваивать Photoshop и Facеtune (лишь бы не спалиться!), искать «удачные» ракурсы, подбирать правильную одежду и не показывать свое безобразное тело. Мои мысли и силы были направлены только на то, чтобы похудеть и вернуть свою фигуру обратно. Перепробовала все: спорт, обертывания, массаж, скрабы, кушать один раз в день или не кушать вообще, молитвы забугорным богам, танцы с бубном и прочее. Но ничего не менялось: сброшенные килограммы возвращались вновь.
В сентября 2016-го я приехала в гости к своей подруге Маше Миногаровой. Она проходила чистку организма и настоятельно рекомендовала сделать мне то же самое. Но на тот момент я отрабатывала методику «гречка — кефир — спорт», и мне казалось, что лед вот-вот тронется, похудею. Я правда очень старалась, на тренировках изматывала себя до полуобморока. А через месяц мой энтузиазм утих, и я готова была попробовать что-то кардинально новое.
Позвонила Миногаровой, записалась в онлайн-группу по прохождению чистки кишечника. Она заключается в применении биологических добавок и витаминов — благодаря им и правильному питанию налаживается работа внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. Я особо не понимала, что это такое, но уже на подготовительном этапе почувствовала, что все делаю правильно: за 3 недели у меня ушло 6 кг и пара размеров.
Маша также стала причиной моего камингаута. Она спалила мой жир, выложив у себя видео, где я на заднем плане «во всей красе». Подписчики подумали, что я беременна, и стали меня поздравлять! Тогда я поняла, что пора рассказать всю правду, нет смысла больше скрываться. Написала откровенный пост, поставила хештег #лесовыеоткровения и получила в ответ огромное количество сообщений со словами поддержки. Наверное, именно в тот момент зародилась идея создания некого общества взаимопомощи, ведь оказалось, что в мире немало людей с похожей проблемой.
Пройдя чистку во второй раз, сбросила еще 5 кг, а потом решила запустить свой онлайн-проект по перезагрузке организма. Я уже знала многое о физиологии, научилась правильно питаться, поняла, что очищение — главный шаг на пути к похудению, и захотела поделиться этим с другими. Собрала команду, с которой мы разработали инструкции для участников, основываясь на своем опыте и опыте других людей, создали специальное меню, подготовили полные списки продуктов питания и закрепили с каждым членом Lesovaya Team своего куратора. Каждый куратор — это человек, который уже прошел чистку, и знает, как легко сорваться (психологически, эмоционально, в плане нездоровой еды) на этом пути. Поэтому мы бесплатно делимся знаниями, мотивируем двигаться дальше и остаемся на связи 24/7. Такой поддержки нет ни в одном известном мне проекте.
о ма факинг гад🙀представляете эта женщина слева тоже я🙈июнь 2016 и март 2017🙌🏼разница в фото 9 месяцев и 17 килограмм😬я конечно понимала что была "большой девочкой" но я чёт в шоке вообщеее😓слава богу что все уже позади!я справилась,я вывезла,я смогла💪🏼Я ВЕРНУЛА СВОЁ ТЕЛО😻но я не просто похудела,я мощно прокачала своё здоровье,свои пищевые привычки,я научилась слышать своё тело и поняла основные принципы того,как всегда быть в форме💃🏻как физической так и космической,и психологической и эмоциональной))ведь инвестиция в здоровье-самая крутая инвестиция😇и теперь я помогаю людям перейти на светлую сторону☀️два раза в месяц проходит набор в мою банду #lesovayateam 💙для прохождения чистки организма!ведь это самый верный и лучший способ перезапустить организм,наладить обмен веществ,научится слышать своё тело,улучшить состояние кожы,укрепить иммунитет и обрести семью по интересам😻с гордостью представляю вам результаты участников моей банды,моей семьи @lesovayateam ❤️сейчас началась подготовка к чистке,которая стартует 5го ноября😺если вы желаете присоединиться к нам и готовы к наикрутешим переменам в вашей жизни,отправляйте свои заявки на почту 👉🏼 lesovayateam@gmail.com 💌 мы вам всё подробно расскажем и покажем😇вперёд и только вперёд🚀🌈
За год наш курс прошли 700 человек из 16 стран. Когда мы с кураторами читаем отзывы об их результатах — едва ли не плачем от счастья. Мы не концентрируемся на похудении — мы топим за здоровье, и все наши методики работают на его восстановление и сохранение. Недавно узнала, что по уставу ВОС (Всемирной организации здравоохранения) «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов».
Когда, наконец, добиваешься долгожданного результата, не можешь об этом молчать. Хочется передавать ценные знания дальше, чтобы каждый смог ими воспользоваться. Это наша основная идея, и Lesovaya Team с каждым днем обретает все больший масштаб, пополняясь талантливыми людьми из разных городов России и мира. Надо же мне было поправиться на 17 кг, чтобы стать частью этого проекта. Не повторяйте моих ошибок, советую заранее заботиться о своем здоровье. Если вы хотите пройти чистку, научиться слышать свое тело и стать частью нашей банды, отправляйте заявки нам на почту lesovayateam@gmail.com.
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