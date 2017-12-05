Премия «Best Dressed-2017»: стиль Кати IOWA, Алины Герман и других номинантов прошлых лет
До премии «Best Dressed в Петербурге» осталось четыре дня. Пока номинанты кастомизируют платья, скупают блестки и перекрашивают мех, мы вспоминаем уже отмеченных статуэткой героев и рассказываем, за что так любим их стиль.
Алина Герман
любимый дизайнер див петербургского найт-лайфа дает мастер-класс по носке шляп
Оскар Ренкель
совладелец агентства Bad Mamas показывает, как брутально носить ботфорты, серьги и пиджаки на голое тело
Катя Иванчикова
солистка группы IOWA отвечает тренду на футуризм (и дико-глиттер)
Лиза Гусевская
фэшн-блогер легко меняет не только цвет глаз, но и стиль — от new look до power-dressing
Нейромонах Феофан
музыкальное трио популяризирует тренд на все «славянское»
Женя Петрова
диджей Radio Record скупает последние релизы от Yeezy, Saint Laurent и Джиджи Хадид
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря.
Давайте одеваться как петербуржцы!
«Собака.ru» благодарит партнеров премии в 2017 году – ДЛТ, Greenfield, Jardin, компанию YIT, а также бренд Logic.
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