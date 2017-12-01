Дизайнер из Петербурга выставил работы в Музее моды в Антверпене
Выпускник Академии Штиглица и хедлайнер Aurora Fashion Week Санан Гасанов, четыре года назад поступивший в Королевскую академию в Антверпене, показал свои работы на выставке Музея моды MoMu. Каждый год организация выбирает только одного студента-бакалавра и курирует его выпускную коллекцию. Она у Санана посвящена бабушке, которую он никогда не видел: платок с седовласой женщиной, колье из осколков чашки, пиджак с рукавом-сапогом, многослойные «крестьянские» юбки и кусочки кружевных тканей были воссозданы из семейного архива, который лег в мубдорд Гасанова вместе с силуэтами от мировых кутюрных домов.
Напомним, Королевская академия изящных искусств выпустила дизайнеров, заложивших принципы бельгийской и европейской моды, — Мартина Маржелу, Анн Анн Демельмейстер, Дирка Биккембергса, Дирка ван Саена, Дриса Ван Нотена, Вальтера ван Бейрендонка и Марину Йи. Ту же школу окончил грузин Демна Гвасалия, креативный директор брендов Vetements и Balenciaga.
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