Выпускник Академии Штиглица и хедлайнер Aurora Fashion Week Санан Гасанов, четыре года назад поступивший в Королевскую академию в Антверпене, показал свои работы на выставке Музея моды MoMu. Каждый год организация выбирает только одного студента-бакалавра и курирует его выпускную коллекцию. Она у Санана посвящена бабушке, которую он никогда не видел: платок с седовласой женщиной, колье из осколков чашки, пиджак с рукавом-сапогом, многослойные «крестьянские» юбки и кусочки кружевных тканей были воссозданы из семейного архива, который лег в мубдорд Гасанова вместе с силуэтами от мировых кутюрных домов.