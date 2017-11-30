Премия «Best Dressed-2017»: стиль Сергея Бугаева-Африки, Шорены Джинали и других номинантов прошлых лет
Продолжаем знакомить со стилем прошлогодних номинантов премии «Best Dressed» и на их примере показывать, что значит «одеваться как петербуржец».
Сергей Бугаев-Африка
художник, музыкант и Бананан из «Ассы» показывает, как мешать интеллигентность и хардкор
Лена Дмитриева
владелица магазина Brandcollector демонстрирует последние новинки сумок
Андрей Резников
генеральный директор радио «Рекорд» остается франтом и на нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», и на фестивале «Пиратская станция»
Андрей Никулин
новая икона инстаграма учит «не зашкварно» носить худи, кеды Converse и шапки-ушанки
Шорена Джинали
директор бутика Dior в Петербурге наглядно показывает весь ассортимент французской марки
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря.
Давайте одеваться как петербуржцы!
«Собака.ru» благодарит партнеров премии в 2017 году – ДЛТ, Greenfield, Jardin, компанию YIT, а также бренд Logic.
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