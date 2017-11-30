От эксгибиционизма до сюрреализма: лучшие образы Лены Шейдлиной
Премия «Best Dressed в Петербурге», на которой мы наградим самых стильных людей города, состоится 8 декабря. Пока номинанты конструируют луки из глиттера, меха и виниловой кожи, вспоминаем победителей прошлых лет, на этот раз — художника, блогера-миллионника, а теперь еще и дизайнера Лену Шейдлину.
Хотя Лена выбивается из общей концепции премии «давайте одеваться как петербуржцы» (согласитесь, зеленые сапоги, лифчик с пенисами и костюм космонавта в метро увидишь нечасто), она точно имеет влияние на стиль молодежи и показывает, что мода все еще дружит с искусством. Для того, чтобы получить масс-фолловинг своего образа, ей стоит выложить только одну фотографию в инстаграм — русалочьи волосы, кофта с головой Канье Уэста, шуба как у Круэллы Де Виль, розовые очки-сердечки и костюм с дырками на бедре тут же расходятся среди ее 3,5 миллионов подписчиков.
«Я пропагандирую сумасшедший азиатский стиль, — рассказывала Шейдлина в нашем прошлогоднем интервью. — Смешиваю бренды из Сингапура, Лондона, Швеции, Лос-Анджелеса, мне бесплатно присылают огромные мешки одежды: компании в инстаграме пишут в директ и предлагают выбрать несколько капсул из ассортимента». Бартер позволяет ей не тратить на одежду ни рубля, хотя Лена и до популярности умела делать моду на пустом месте — находила вещи на барахолках и в секонд-хендах и кастомизировала их под свой размер и арт-стиль. Мы учимся у девушки надевать на себя все что нравится, собирать платья в динамичные инсталляции и игнорировать негативное мнение окружающих.
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря.
Давайте одеваться как петербуржцы!
«Собака.ru» благодарит партнеров премии в 2017 году – ДЛТ, Greenfield, Jardin, компанию YIT, а также бренд Logic.
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