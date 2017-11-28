Униформа «Аэрофлота» признана лучшей в мире — дизайнеры из Петербурга рассказывают о ее создании
«Аэрофлот» победил в трех ключевых номинациях международной премии Business Traveller Russia & CIS Awards, сохранив за собой звания «Лучшая авиакомпания Европы» и «Лучшая авиакомпания России и СНГ», а также получив награду в категории «Лучшая форма бортпроводников». Ранее одежде стюардесс «Аэрофлота» отдавали лидирующее место в европейских рейтингах, но в мировом топе она появилась впервые — спасибо дизайнерам и номинантам нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юлии Бунаковой и Евгению Хохлову.
Евгений Хохлов и Юлия Бунакова
дизайнеры марки Bunakova Hokhloff
«Летом 2009 года авиакомпания "Аэрофлот — Российские авиалинии" провела конкурс на новое форменное обмундирование, в котором участвовало более 40 российских дизайнеров и представителей крупных организаций. Мы понимали, что "Аэрофлот" — это лицо страны, один из ее главных брендов, авиакомпания с 90-летней историей и со своими традициями. Мы не могли не учитывать всего этого, поскольку "Аэрофлот" для нас нечто большее, чем просто корпоративная одежда — еще совсем недавно это была единственная авиакомпания в нашей стране. Поэтому перед нами стояла задача создать ее новый образ.
По результатам конкурса наше предложение было признано лучшим. И буквально за три месяца мы осуществили запуск формы на фабриках. Это невероятно сжатые сроки, к примеру, на запуск формы Кристиана Лакруа для Air France ушло три года.
Первые рейсы в новой форме были произведены по направлению Москва — Париж 25 декабря 2009 года, в Рождество, — это был своего рода новогодний подарок авиакомпании пассажирам. Практически сразу, в 2010 году, форма вошла в десятку лучших в мире, а в 2013 году была признана лучшей формой среди европейских авиакомпаний.
Одежда для "Аэрофлота" — это ни на что не похожий проект, проект международного значения. Наверное, после формы для армии и полиции, она по масштабу стоит на третьем месте. Никогда еще за всю свою 90-летнюю историю "Аэрофлот" не удостаивался такого признания в области дизайна форменной одежды. И нам приятно, что мы изменили историю авиакомпании, сделав то, что будут вспоминать еще очень долго».
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Евгений Хохлов и Юлия Бунакова в нашей съемке 2014 года
Напомним, Юлия Бунакова — выпускница Мухинского училища, Евгений Хохлов окончил Северо-Западный технологический институт сервиса. После победы в конкурсе «Адмиралтейская игла» в 1995 году дизайнеров пригласили в парижскую Studio Bercot. Вернувшись, они получили предложение от английской компании Ede & Ravenscroft создавать именные коллекции для Дома моделей на Невском проспекте (Fashion House), а позже стали одними из первых участников российских Недель прет-а-порте и Недели высокой моды в Москве. У Бунаковой и Хохлова также есть опыт создания театральных костюмов — они делали сюрреалистические наряды к «Золушке» Славы Полунина в Цирке на Фонтанке и костюмы к перформансу по случаю открытия выставки Михаила Шемякина «Тротуары Парижа».
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