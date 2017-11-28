Униформа «Аэрофлота» признана лучшей в мире — дизайнеры из Петербурга рассказывают о ее создании

дизайнеры марки Bunakova Hokhloff

«Летом 2009 года авиакомпания "Аэрофлот — Российские авиалинии" провела конкурс на новое форменное обмундирование, в котором участвовало более 40 российских дизайнеров и представителей крупных организаций. Мы понимали, что "Аэрофлот" — это лицо страны, один из ее главных брендов, авиакомпания с 90-летней историей и со своими традициями. Мы не могли не учитывать всего этого, поскольку "Аэрофлот" для нас нечто большее, чем просто корпоративная одежда — еще совсем недавно это была единственная авиакомпания в нашей стране. Поэтому перед нами стояла задача создать ее новый образ.

По результатам конкурса наше предложение было признано лучшим. И буквально за три месяца мы осуществили запуск формы на фабриках. Это невероятно сжатые сроки, к примеру, на запуск формы Кристиана Лакруа для Air France ушло три года.

Первые рейсы в новой форме были произведены по направлению Москва — Париж 25 декабря 2009 года, в Рождество, — это был своего рода новогодний подарок авиакомпании пассажирам. Практически сразу, в 2010 году, форма вошла в десятку лучших в мире, а в 2013 году была признана лучшей формой среди европейских авиакомпаний.

Одежда для "Аэрофлота" — это ни на что не похожий проект, проект международного значения. Наверное, после формы для армии и полиции, она по масштабу стоит на третьем месте. Никогда еще за всю свою 90-летнюю историю "Аэрофлот" не удостаивался такого признания в области дизайна форменной одежды. И нам приятно, что мы изменили историю авиакомпании, сделав то, что будут вспоминать еще очень долго».