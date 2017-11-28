Стиль Меган Маркл: от помощницы в аналоге шоу «Русское лото» до невесты принца Гарри

Экранные образы

Во вчерашнем «помолвочном» интервью BBC исполнительница роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры» заявила, что откажется от карьеры актрисы. Вместе с тем уйдут и экранные луки мисс Маркл, за шесть лет ставшей иконой того, как должен выглядеть помощник юриста. Юбки с высокой талией, инфантильные топы вместо бланковых блуз, именная пижама и бежевые сумки Celine — стиль героини Меган копировали выпускницы юрфака Оксфорда, Гарварда и СПбГУ.

До приглашения в долгосрочный проект Маркл выносила номерные чемоданчики на шоу Deal No Deal (аналог «Русского лото») в декольтированных платьях вызывающе-ярких оттенков, а также появлялась в микро-эпизодах фильмов «Больше, чем любовь» и «Несносные боссы» в бейсболке курьера FedEx и скучно-розовом свитере. «Ты слишком хороша для этой роли, — сказал ей партнер по съемкам Джейсон Судейкис. — Ты должна быть настоящей актрисой, моделью или вроде того». Меган восприняла совет слишком серьезно и доросла сперва до звезды прайм-тайма, а затем — до члена британской королевской семьи.