Стиль Меган Маркл: от помощницы в аналоге шоу «Русское лото» до невесты принца Гарри

Лайф-стайл блоггер

Меган Маркл носила футболки с политическими лозунгами задолго до феминистских коллекций Dior и Prabal Gurung. Как основательница собственного лайф-стайл бренда The Tig (названного в честь любимого вина Tignanello), она «топила» за права женщин, сексуальных меньшинств и других национальностей. Экс-актриса записывала ролики в майке «I won’t stand for racism» («Я не поддерживаю расизм»), ездила на родину своей матери афроамериканки в легких белоснежных платьях и устраивала фэшн-съемки не хуже чем у Анны Дело Руссо и Оливии Палермо. Блог The Tig был закрыт в апреле этого года — на его веб-адресе до сих пор висит прощальная записка Маркл, напоминающая о лозунге проекта «Быть той переменой, которую вы хотите видеть в этом мире».