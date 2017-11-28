Стиль Меган Маркл: от помощницы в аналоге шоу «Русское лото» до невесты принца Гарри
До того, как принц Гарри объявил Меган Маркл своей невестой, ее стиль был не так интересен общественности. Теперь же это дело первостепенной важности, а саму актрису неизменно будут сравнивать с Кейт Миддлтон и принцессой Дианой. Рассказываем, чем отличается гардероб потенциальной герцогини.
Экранные образы
Во вчерашнем «помолвочном» интервью BBC исполнительница роли Рейчел Зейн в сериале «Форс-мажоры» заявила, что откажется от карьеры актрисы. Вместе с тем уйдут и экранные луки мисс Маркл, за шесть лет ставшей иконой того, как должен выглядеть помощник юриста. Юбки с высокой талией, инфантильные топы вместо бланковых блуз, именная пижама и бежевые сумки Celine — стиль героини Меган копировали выпускницы юрфака Оксфорда, Гарварда и СПбГУ.
До приглашения в долгосрочный проект Маркл выносила номерные чемоданчики на шоу Deal No Deal (аналог «Русского лото») в декольтированных платьях вызывающе-ярких оттенков, а также появлялась в микро-эпизодах фильмов «Больше, чем любовь» и «Несносные боссы» в бейсболке курьера FedEx и скучно-розовом свитере. «Ты слишком хороша для этой роли, — сказал ей партнер по съемкам Джейсон Судейкис. — Ты должна быть настоящей актрисой, моделью или вроде того». Меган восприняла совет слишком серьезно и доросла сперва до звезды прайм-тайма, а затем — до члена британской королевской семьи.
Лайф-стайл блоггер
Меган Маркл носила футболки с политическими лозунгами задолго до феминистских коллекций Dior и Prabal Gurung. Как основательница собственного лайф-стайл бренда The Tig (названного в честь любимого вина Tignanello), она «топила» за права женщин, сексуальных меньшинств и других национальностей. Экс-актриса записывала ролики в майке «I won’t stand for racism» («Я не поддерживаю расизм»), ездила на родину своей матери афроамериканки в легких белоснежных платьях и устраивала фэшн-съемки не хуже чем у Анны Дело Руссо и Оливии Палермо. Блог The Tig был закрыт в апреле этого года — на его веб-адресе до сих пор висит прощальная записка Маркл, напоминающая о лозунге проекта «Быть той переменой, которую вы хотите видеть в этом мире».
Красные дорожки
О том, каким будет стиль Меган Маркл в роли супруги престолонаследника, можно судить по ее выходам на киномероприятиях. Он рисует весь арсенал гардероба девушки — от образов power-dressing до «оскаровских» платьев в пол. Никакой помпезности и «голых» нарядов, за которые бы ей пришлось краснеть как Мелании Трапм, — Меган носит закрытые наряды из жаккарда, бохо-сарафаны с прозрачными лодочками и минималистичные платья-русалки.
За многие вещи — например, кружевной наряд с нюдовыми туфлями — Маркл сравнивают с герцогиней Кембриджской. Хотя мы ставим на то, что ей не удастся выйти из тени Кейт, которая уже стала всенародной любимицей и за ее искреннюю улыбку, и за благотворительную деятельность, и за ношение демократичной марки Zara и малоизвестной лондонской Reiss. Меган же любит люксовые и миддл-бренды Misha Nonoo, Antonio Berardi, Roland Mouret и Erdem (именно Эрдема Моралиоглу называют будущим дизайнером свадебного платья девушки) — сказывается небогатое детство и стремление заработать на хорошую одежду самой.
Стритстайл
Маркл одевается гораздо смелее Миддлтон — рваные джинсы, просвечивающие бадлоны, хипстерские куртки-одеяла и торчащий из-под сорочки бюстгальтер. Хотя здесь стоит сделать пометку «пока»: новоприбывшие члены монаршей семьи проходят тотальный апргрейд стиля от самой Елизаветы II. Принцесса Диана одевалась строго и консервативно именно из-за требований королевского этикета, а образы Кейт во многом копируют цвета и крой нарядов бабушки мужа. Выглядеть не старше своего возраста ей помогает стилист Наташа Арчер, но и она согласовывает важные выходы Миддлтон чуть ли не с самим британским парламентом.
За образы Меган неофициально отвечает ее подруга — Джессика Марлуни, которая также одевает жену премьер-министра Канады. Именно она контролирует градус сексуальности луков мисс Маркл: с подачи Джессики платья-пиджаки с глубоким декольте сменились однотонными кардиганами, костюмами из мягкого денима и простыми casual-рубашками. Продолжаем следить за эволюцией нарядов невесты — благо теперь она будет появляться на публике чаще.
Фото: meghansmirror.com, Intsagram, «Кинопоиск»
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