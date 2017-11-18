Умер дизайнер Аззедин Алайя
Французский дизайнер Аззедин Алайя ушел из жизни в возрасте 77 лет, сообщает Le Point.
Алайя родился 7 июня 1939 года в Тунисе, где и провел все детство и юность, помогая дедушке в полиции. Он был эстетом и всегда ценил женскую красоту, поэтому решил, что свяжет свою жизнь со служением ей. В 50-х он переехал в Париж и поступил на курс скульптуры в Школе изящных искусств.
Затем Аззедин Алая работал в ателье Christian Dior, однако проработал там всего пять дней. После он попал в Guy Laroche, где помогал в работе Тьерри Мюглеру, своему другу, а также был личным портным графини Николь де Блежье. Собственное ателье он открыл в конце 70-х, а первую именную коллекцию выпустил в 1980-м.
Его платья носили Мадонна, Джанет Джексон и Тина Тернер, а в показах участвовали – Кристи Тирлингтон, Синди Кроуфорд, Линда Евагелиста, Иман, Наоми Кемпбелл и многие другие. При этом показы Azzedine Alaia всегда проходили вне зависимости от расписания недель моды – только тогда, когда дизайнер находил для них «подходящее» время.
Алайя частично отошел от работы в модной индустрии в середине 90-х, однако он продолжал работать с частными клиентами, в число которых входили Мари-Хелена Де Ротшильд, Луиза де Вильморен и Грета Гарбо. А в 2008 Аззедину Алайе присвоили звание Кавалера ордена Почетного легиона Франции.
В июле 2017 года он вернулся на парижскую неделю моды, где показал свою последнюю коллекцию.
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