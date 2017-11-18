Умер дизайнер Аззедин Алайя

Алайя родился 7 июня 1939 года в Тунисе, где и провел все детство и юность, помогая дедушке в полиции. Он был эстетом и всегда ценил женскую красоту, поэтому решил, что свяжет свою жизнь со служением ей. В 50-х он переехал в Париж и поступил на курс скульптуры в Школе изящных искусств.

Затем Аззедин Алая работал в ателье Christian Dior, однако проработал там всего пять дней. После он попал в Guy Laroche, где помогал в работе Тьерри Мюглеру, своему другу, а также был личным портным графини Николь де Блежье. Собственное ателье он открыл в конце 70-х, а первую именную коллекцию выпустил в 1980-м.