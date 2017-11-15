Ольга Хорошилова о стиле Маяковского: «Он убегал от бедности, а попал в тренд»

It-man

Так в 1920-е называли привлекательных щеголей, менявших дам как дорогие перчатки и дорогие перчатки — как дам. Маяковский был истинным it-man. Всегда особенный, всегда щеголь в необычных стильных костюмах. И женщины были у его ног. Но русский it-man, в отличие, скажем, от американского, зависел от политической атмосферы в стране. Маяковский, железный рупор эпохи, чувствовал ее как никто. И менялся в угоду ей. При Керенском он еще франтил в старорежимном цилиндре и сюртуке. В пору военного коммунизма одевался по-военному скромно. В эпоху НЭПа позволял себе западное щегольство (вроде кожаных ботинок фирмы Weston), но с оглядкой на власть, а также на модницу-любовницу Лилю Брик. После смерти поэта она увековечила его память и сохранила предметы гардероба, формирующие его стиль: современной публике он интересен не меньше стихов.