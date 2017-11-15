Ольга Хорошилова о стиле Маяковского: «Он убегал от бедности, а попал в тренд»
В Театральном музее продолжается выставка «Маяковский от-кутюр: искусство одеваться» — оммаж стилю великого поэта и щеголя. Историк костюма Ольга Хорошилова составила для нас путеводитель по эволюции его образов.
It-man
Так в 1920-е называли привлекательных щеголей, менявших дам как дорогие перчатки и дорогие перчатки — как дам. Маяковский был истинным it-man. Всегда особенный, всегда щеголь в необычных стильных костюмах. И женщины были у его ног. Но русский it-man, в отличие, скажем, от американского, зависел от политической атмосферы в стране. Маяковский, железный рупор эпохи, чувствовал ее как никто. И менялся в угоду ей. При Керенском он еще франтил в старорежимном цилиндре и сюртуке. В пору военного коммунизма одевался по-военному скромно. В эпоху НЭПа позволял себе западное щегольство (вроде кожаных ботинок фирмы Weston), но с оглядкой на власть, а также на модницу-любовницу Лилю Брик. После смерти поэта она увековечила его память и сохранила предметы гардероба, формирующие его стиль: современной публике он интересен не меньше стихов.
Желтый галстук
Это был его ответ бедности. В свои прекрасные семнадцать лет Маяковскому было нечего носить. Он ходил в «гнуснейших» блузах, перепоясывался по-мужицки бечевкой. Штаны с пузырями, волосы взъерошены — мастеровой, да и только. Но юный поэт придумал выход: он взял у сестры отрез желтой материи и повязал у ворота. Получился модный художественный бант, который тогда носила артистическая богема. Маяковский убегал от бедности, а попал в тренд.
Желтая кофта
На самом деле их было две. Одна — цыплячьего оттенка, вторая — в желто-черную полоску. Маяковский знал, что публике нужен скандал. Скандал — залог успеха. Поэт решил выступать со стихами непременно в ярких нарядах: будет скандал — будет успех. Известно, что материю для полосатой кофты он откопал в московском магазине Цинделя и что ее сшила мать, хотя и не понимала вкусов сына. Когда Маяковский выступал в этих балахонах, публика неистовствовала. Неудивительно, что его кофты превратились в символ раннего Маяковского, а «желтый» стал эпитетом русского футуризма.
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В пестрый период поэт ходил в эксцентричном мексиканском серапе
Радужный денди
Он был им недолго, но успел попасть в газетные новости и мемуары. Маяковский был радужным денди — легко носил самые сложные цвета, не гнушался оттенками женского белья. К примеру, у него был муаровый смокинг — нежно-розовый, панталонного оттенка, с черными отворотами. Такому бы позавидовал сам Хью Хефнер. Поэт носил кумачовый пиджак, алый жилет с темно-красным цветочным узором, пестрые куртки и пестрые банты. В его бумажнике лежали визитки — огромные, с фамилией, напечатанной лимонно-желтыми буквами… И кажется, что поэт Евгений Евтушенко свой петуший стиль придумал, вдохновляясь Маяковским.
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Канонический образ Маяковского в объективе Александра Родченко
Бритый инженер
В 1910-е он был «декадентом». В советские 1920-е стал «инженером из рабочих» — бритым, конкретным, понятным. Этот имидж подсказали Лиля, большевики, само время. Он носил свежие сорочки с галстуком, мешковатые твидовые брюки, кепи. Выступал в хорошо сшитых костюмах, крепких и простых, как его поэтический слог. Внушительным, монументальным, в шерстяном костюме его запечатлел фотограф Родченко. Таким его запомнил XX век. Этот образ Маяковского присутствует в работах художника Георгия Гурьянова и модельера Константина Гончарова, в сценических костюмах Kraftwerk и коллекциях Гоши Рубчинского.
Лилин паж
В 1915 году поэт по уши влюбился в Лилю Брик и возненавидел свой ярмарочный гардероб. Теперь он одевался, двигался и пах так, как хотела его Лиличка. Носил аккуратную мужскую стрижку, помадил волосы, употреблял парфюмы, обзавелся элегантными перстнями и новыми блистательными зубами, искусно выполненными дантистом, Лилиным знакомым. Она баловала своего Волосика — привозила из-за границы добротные пальто, костюмы, сорочки, галстуки, широкополые шляпы. Позже Волосик сам стал много покупать за рубежом. И все было синего, черного, серого и темно-коричневого цветов. Ничего яркого, ничего лишнего.
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Визуальные коды поэта считываются у Гоши Рубчинского
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Визуальные коды поэта считываются у Гоши Рубчинского
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Визуальные коды поэта считываются у Гоши Рубчинского
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В лаконичных сценических костюмах Kraftwerk угадывается образ транжира и мота бесценных слов
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Следствие стиля Маяковского — гардероб Евгения Евтушенко
Текст: Ольга Хорошилова
Благодарим Государственный музей В.В.Маяковского за предоставленные материалы
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