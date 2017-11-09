Что нужно знать о Met Gala-2018?

Нью-йоркский Метрополитен-музей, наконец, раскрыл подробности следующего Бала института костюма, который считается самым модным и масштабным событием в фэшн-индустрии. Темой, как и предполагалось ранее, будут взаимоотношения моды и религии, — куратор и идейный вдохновитель Met Gala Анна Винтур живописно назвала ее «Божественные тела: мода и католическое воображение». Гостям мероприятия предложат одеться во все церковное и литургическое, подсмотрев идеи у Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Givenchy, Dolce & Gabbana, J.W.Anderson, Prabal Gurung и Versace — их тематические наряды прошлых лет будут выставлены сразу на трех площадках Института костюма. Вместе со 150 дизайнерскими аутфитами туда приедут 50 нарядов и предметов декоративно-прикладного искусства из Ватикана, в том числе облачение Папы Римского из Сикстинской капеллы, которое никогда раньше не выезжало за пределы Италии.