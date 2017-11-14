«Собака.ru» объявляет конкурс «Best Dressed» и ищет самых стильных людей Петербурга

8 декабря состоится наша третья премия «Best Dressed», где мы выберем самых стильно одетых Петербурга. Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru.