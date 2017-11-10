Кто такая Дафна Гиннесс, и почему она — главная (но недооцененная) фэшн-икона современности?
Наследница пивоваренной империи Дафна Гиннесс росла в доме у Дали, играла в куклы рядом с дачей Мана Рэя, а в юности отплясывала в Studio 54 под ручку с Энди Уорхолом. Но в историю она вошла не как стереотипная элита, а как муза Александра Маккуина, подруга Изабеллы Блоу и владелица самого большого гардероба в Англии. В год 50-летия фэшн-иконы мы разобрали по полочкам ее гардероб — 2500 предметов одежды, 450 пар обуви, 200 сумок и 70 шляп от Филиппа Трейси (и это только по подсчетам 2011 года!).
Одежда
«Дафна — одна из самых стильных женщин нашего времени, если вообще не единственная», — сказал однажды в интервью Том Форд. Хотя просто женщиной назвать ее сложно — это смесь диснеевской Круэллы Де Виль и внеземного насекомого. Стиль, который не решаются косплеить даже самые отчаянные фэшиониста, сформировался у Гиннесс еще в подростковом возрасте — она заглядывала на Кенсингнтонский рынок и забирала все самое богемно-авангардное.
Выйдя замуж за сына греческого судовладельца Спироса Ниархоса, Дафна на время лишилась крейзи-луков — консервативный супруг не одобрял броских нарядов. Зато после развода в 1999 году и отступных в 20 миллионов фунтов стерлингов Гиннесс пустилась во все тяжкие и нарядилась на divorce-вечеринку пони из похоронной процессии.
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Дафна по пути на Met Gala-2011
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На шоу Iris van Herpen
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Дафна Гиннесс в платье Alexander Mcqueen
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Дафна Гиннесс переодевается на глазах у сотни зрителей в витрине универмага Barneys
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Дафна Гиннесс в платье Alexander Mcqueen на благотворительном показе Fashion Relief с Наташей Поли, Наоми Кэмпбелл и Сашей Пивоваровой, 2012 год
Дафна стала скупать все эпатажные, винтажные и недоступные другим людям вещи — «молекулярные» платья Iris van Herpen, перьевые жакеты Givenchy, театральные наряды Dior времен Джона Гальяно, костюмы из стройматериалов от Gareth Pugh и пайеточные пиджаки Alexander McQueen, которые дизайнер шил исключительно для своей музы. «Появляться на публике в том, что не сделано по моим индивидуальным меркам, не приходило мне в голову. Я не понимаю людей, покупающих haute-couture с подиума», — объясняла Гиннесс.
Своей ролевой моделью Дафна считала Изабеллу Блоу — редактора журналов Vogue и Tatler, открывшей миру половину известных сейчас дизайнеров. После самоубийства главного фэшн-эксцентрика прошлого века в 2007 году Гиннесс выкупила на аукционе Christie’s весь ее гардероб — она не могла допустить, чтобы 90 нарядов, которые Блоу подарил лично Маккуин, ушли незнакомым людям.
Обувь
Дафна — одна из немногих, кто может не просто стоять на обуви без каблуков, но и ходить, танцевать и устраивать арт-перфомансы. Однажды она собралась на Met Gala прямо в витрине магазина Barneys, надев на себя «пернатое» платье Alexander McQueen и его же туфли-убийцы. Они знакомы нам по клипу Леди Гаги «Bad Romance», но певица начала их носить, вдохновившись примером Гиннесс. У наследницы пивоваренной империи огромная коллекция таких «броненосцев», причем не только от Маккуина, но и от токийского авангардиста Noritaka Tatehana. Без его туфель Дафна буквально не выходит из дома, подбирая их под архитектурные платья, костюмы как у Дэвида Боуи и спортивные леггинсы.
Украшения
Пальцы Дафны Гиннесс всегда украшены десятком перстней — и, кажется, что в ее руках находится целое состояние. Хотя сама модница утверждает, что это — бутафория. «Мои украшения не должны быть слишком уж дорогими. Это серебро, даже не золото. Люди думают, что я вся погружена в кутюр. Да, это так. Но хорошие вещи не обязательно должны быть жутко дорогими. Я люблю серьги и кольца, выполненные из различных металлов, это очень аристократично», — объясняла она.
Скрытую любовь к бриллиантам Дафна выразила в создании первого дизайнерского украшения — перчатки Contra Mundum («Против всего мира»), сплетенной из стальной проволоки и инкрустированной пятью тысячами бриллиантов. Она весит 18 карат, стоит 1,76 миллионов долларов и сделана по точным размерам руки Гиннесс. Но от помпезного рыцарского доспеха женщина тоже отказалась и выставила его в лондонской галерее White Cybe: «Моя металлическая рука — часть четырехлетнего проекта. Но она не для носки, а для наслаждения. Настоящее произведение искусство, на которое меня вдохновила дружба с сюрреалистами».
Сумки
Сумки Дафна практически не носит — они мешают равновесию на любимых туфлях-броненосцах. Из сотен ручных аксессуаров она выходит только с практичными, вместительными и внесезонными моделями — например, Chanel Boy, Lady Dior и Hermes Birkin из дорогостоящей крокодиловой кожи. «Не люблю, когда кто-то говорит мне, что именно нужно приобрести в новом сезоне. Как только вещь становится «маст-хэвом», мне тут же хочется выкинуть ее в мусорное ведро. Мое отношение к «it» сумкам, в общем-то, такое же. Я ношу одну и ту же вот уже пять лет и даже не задумываюсь о том, чтобы купить новую», — рассказывала Гиннесс.
Прическа
Фотографии, где у Дафны белые волосы, остались только в семейном альбоме экс-супруга Спироса Ниархоса. После развода она покрасила локоны в цвет шерсти мексиканского скунса и на долгие годы стала воплощением Стервеллы Де Виль из мультика «101 далматинец». Хотя характером со своей анимационной версией Гиннесс совершенно не похожа — по словам СМИ, она максимально приветлива и со швейцарами отеля, и с горничными своих номеров, и никогда не ходит в окружении охраны. Впрочем, второе может быть связано с тем, что бодигарды рискуют наступить на длинные японские ленты, которые Дафна крепит к прическам, или повредить гигантские шляпы от Филиппа Трейси, которым она не изменяет так же, как и цвету волос.
Фото: Instagram, Shutterstock
Видео: Barneys New York
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