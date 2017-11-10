Кто такая Дафна Гиннесс, и почему она — главная (но недооцененная) фэшн-икона современности?

Одежда

«Дафна — одна из самых стильных женщин нашего времени, если вообще не единственная», — сказал однажды в интервью Том Форд. Хотя просто женщиной назвать ее сложно — это смесь диснеевской Круэллы Де Виль и внеземного насекомого. Стиль, который не решаются косплеить даже самые отчаянные фэшиониста, сформировался у Гиннесс еще в подростковом возрасте — она заглядывала на Кенсингнтонский рынок и забирала все самое богемно-авангардное.

Выйдя замуж за сына греческого судовладельца Спироса Ниархоса, Дафна на время лишилась крейзи-луков — консервативный супруг не одобрял броских нарядов. Зато после развода в 1999 году и отступных в 20 миллионов фунтов стерлингов Гиннесс пустилась во все тяжкие и нарядилась на divorce-вечеринку пони из похоронной процессии.