Фэшн-директор ДЛТ и ЦУМа Алла Вербер: «Один кризис сменяет другой, а у нас все прекрасно, растем»
Одна из ключевых фигур в фэшн-индустрии (и не только российской) Алла Вербер рассказала корреспондентам «Делового Петербурга», чем отличаются жители двух столиц, как импортозамещение коснулось высокой моды, и почему ездить на шоппинг за границу больше не принято.
Какие модные тенденции 2017 года вы могли бы отметить и как они отражены в коллекциях, представленных в ДЛТ?
Среди самых современных модных брендов, которые сегодня диктуют тренды всем остальным, я бы назвала Balenciaga, Balmain, Vetements.
Пальто в клетку, пиджаки в клетку, юбки в клетку. Клетка очень модна в этом сезоне, причем не только у женщин, но и у мужчин. Я помню, как в советское время все женщины носили юбки клеш в клетку, они были по щиколотку, и их было очень легко сшить самим. И в этом году, если у кого–то остались такие от бабушки, спокойно можно вытащить и быть в тренде. Что еще? Пальто под пояс в клетку с мужским воротником, как у героини Элис МакГроу в фильме Love Story 1970 года. Большой свитер оверсайз с начесом а–ля 1980–е с рейтузами и сапогами «казачок» красного цвета от Gianvito Rossi. Вообще красный цвет очень моден. В моде спортивные костюмы типа Fila, красные и синие — от Balenciaga. Вот вы и в тренде. Дальше, конечно, обувь.
В моде — сапоги–чулки, сапоги–носки. Например, Balenciaga сделали их похожими на кеды. И ни у кого нет такого выбора, как у нас, — за один месяц мы продали 150 пар. Они безумно популярны, и, если вы где–то увидите их, хватайте не задумываясь, даже не отпускайте свою руку от такого сапога–носка, потому что кто–то может у вас его вырвать прямо из–под носа. Что касается сапог и полусапог Balenciaga с узким носом — это вообще, можно сказать, культовый тренд нового сезона, поэтому модным девушкам, конечно, стоит обратить на них внимание.
Насколько российский рынок сейчас интересен для мировых модных домов?
Сегодня российский рынок очень важен для всех дизайнеров и их брендов, потому что русские женщины — одни из наиболее понимающих тенденции, знающие о том, что происходит в моде. Сегодня мы, русские, застолбили свое место на многих fashion–шоу в Милане, Париже. Там сейчас больше россиян, чем представителей любой другой страны.
Как они предпочитают продавать вещи — в мультибрендовых магазинах или открывать собственные бутики?
Все хотят открывать магазины, и почти уже все открыли их. Все новые бренды стремятся открыть, а все старые — уже давно имеют монобрендовые магазины. И мы можем с гордостью говорить о том, что в ЦУМе и в ДЛТ есть корнеры самых последних, самых новейших и самых модных брендов, которые вообще существуют на мировом рынке моды. Кроме того, петербургский ДЛТ — это один из самых красивых магазинов по архитектуре. Я уверена, что сейчас нет ни одного туриста, который, будучи в Петербурге, не зашел бы в ДЛТ.
Какие новинки у вас появились за последнее время?
Мужская и женская коллекции ультрамодного сейчас Vetements, мужская и женская коллекции Off–White, новые корнеры Saint Laurent на первом и третьем этажах ДЛТ, новый корнер REDValentino, мужские корнеры Luciano Barbera и Andrea Campagna, эксклюзивная русская коллекция Dolce & Gabbana, косметика и парфюмерия By Terry и многое другое. Много эксклюзивного товара, который продается только в ДЛТ, например меховые изделия Kussenkovv и Furland.
После окончания показов начинается работа. Я со своей командой уже на закупке Balmain @balmain. С Михаилом Коловангиным @mkolovangin - главным байером Balmain. #balmainss18 #showroomparis #discussion #springsummer2018 #ss18 #pfwss18 #parisfashionweek2017 #paris2017 #закупка #шоурум #новаяколекция #париж2017 #verberwork
Сказался ли кризис на рынке люксовой одежды и аксессуаров?
Какой именно кризис? Мы живем в состоянии кризиса начиная с 2008–го, а то и с 1998 года. Один кризис, второй кризис. Но кризисы идут, а жизнь продолжается. Один кризис сменяет другой, а у нас все прекрасно, растем. Надо просто правильно вести бизнес, правильно расставлять приоритеты. Поэтому ни о каком кризисе говорить не будем, у нас точно в ДЛТ его нет.
Есть ли разница между спросом на вещи люксовых брендов в Петербурге и Москве? Как это отражается на ассортименте ДЛТ и ЦУМа?
Конечно же, потребительские возможности у ценителей моды в Петербурге намного меньше, чем в Москве. Но петербургские покупатели обладают необыкновенным вкусом, и уж если они модные, то они моднее всех на белом свете. Поэтому в магазинах представлен выбор из самых модных вещей. И мы смотрим на Петербург как на один из важных городов, а на ДЛТ — как на один из важных магазинов. Выбор здесь делается практически такой же, какой был бы сделан в Нью–Йорке, Милане, Париже, Дубае, Лондоне, с разницей только в том, что меньше потребительских возможностей, другая погода — и все.
Становится ли в Петербурге больше людей, следящих за модой — ваших потенциальных покупателей?
Вы знаете, я родилась и выросла в Ленинграде, недалеко от Конюшенной, и в ДЛТ ходила с детства. Даже в те времена ленинградцы обладали необыкновенным вкусом, из бабушкиных и дедушкиных вещей они могли сотворить чудо. Я этому свидетель. Одеваться и красиво выглядеть в наше время — это было самое главное. И люди умудрялись в холодную ленинградскую зиму носить белые сапоги, меховые шапки, самостоятельно придуманные пальто. И всегда это выглядело очень красиво. Даже простой оренбургский платок придавал девушкам загадочную красоту.
Сейчас в России очень модна тема импортозамещения. Представлена ли в ваших магазинах продукция российских дизайнеров? Производится она в России или нашим фабрикам пока недоступен уровень люкс? Насколько перспективной вы видите тему развития здесь производства одежды, обуви и аксессуаров?
Заменить бренды уровня Saint Laurent, Tom Ford, Dolce & Gabbana или им подобных очень сложно, потому что люди хотят покупать именно конкретные бренды, и никакой альтернативы им быть не может.
Пошив в России сейчас осуществляется, есть достаточно много фабрик, которые шьют одежду. Но качество и разнообразие ассортимента здесь все еще часто отстает. Шить в России довольно дорого, потому что сегодня в принципе осталось не так много больших производств, на которых можно выпускать качественный товар. К тому же материалы, красители и другое сырье все еще импортные. Тем не менее сейчас в России можно купить одежду многих русских дизайнеров, в том числе в ЦУМе и ДЛТ, однако пока это не массовое, а единичное производство. И я все чаще наблюдаю, как оно меняется к лучшему. Многие компании, которые приходят ко мне, удивляют своим необыкновенным качеством, как, например, шапки Canoe, которые производятся в России, их не отличишь от итальянских аналогов.
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Алла Константиновна на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2017» от журнала «Собака.ru»
Раньше существовало мнение, что за модной одеждой нужно ездить в Париж, Милан, в общем, куда угодно, лишь бы не в России ее покупать, что тут завышены цены, а выбор не так хорош. Этот стереотип сохраняется сейчас? Как вообще видят Россию на мировом fashion–рынке?
Этот стереотип устарел. И сейчас покупать за границей уже не принято. Сегодня всем известно, что и цены, и выбор в Москве, в ЦУМе, лучше, чем в тех городах, которые вы перечислили. В Нью–Йорке, Париже и Лондоне сегодня все знают об этом и покупают в Москве с большим удовольствием. Что касается цен и ценообразования, то сегодня цены в Москве, в ЦУМе, и в Петербурге, в ДЛТ, такие же точно, как в Дубае, Лондоне, Милане и Париже. Вы представляете, какой переворот мы сделали, что в течение такого короткого времени доказали нашим покупателям, что выбор и цены в российских магазинах могут быть такими же, как в Милане, Париже, Лондоне, Дубае, и даже лучше. Сегодня покупатели идут к нам в магазины, с легкостью и радостью тратя свои деньги, при этом зная, что все, что они приобретут в наших магазинах, будет лучше и по той же цене.
Как вы видите дальнейшее развитие ДЛТ? Каких изменений нам ожидать в ближайшей перспективе?
С каждым сезоном увеличивается поток покупателей, с каждым месяцем все больше и больше туристов, сравнивая цены, понимают, что они спокойно могут покупать модные вещи в ДЛТ. Каждую неделю у нас появляются новые бренды одежды, обуви, аксессуаров, которые мы получаем для магазина. Появляются новые корнеры, проводится огромное количество мероприятий. Магазин живет полной жизнью и готов меняться, чтобы привлекать покупателей, следящих за модой.
Текст: Мария Мокейчева, «ДП»
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