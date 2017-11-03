Фэшн-директор ДЛТ и ЦУМа Алла Вербер: «Один кризис сменяет другой, а у нас все прекрасно, растем»

Какие модные тенденции 2017 года вы могли бы отметить и как они отражены в коллекциях, представленных в ДЛТ?

Среди самых современных модных брендов, которые сегодня диктуют тренды всем остальным, я бы назвала Balenciaga, Balmain, Vetements.

Пальто в клетку, пиджаки в клетку, юбки в клетку. Клетка очень модна в этом сезоне, причем не только у женщин, но и у мужчин. Я помню, как в советское время все женщины носили юбки клеш в клетку, они были по щиколотку, и их было очень легко сшить самим. И в этом году, если у кого–то остались такие от бабушки, спокойно можно вытащить и быть в тренде. Что еще? Пальто под пояс в клетку с мужским воротником, как у героини Элис МакГроу в фильме Love Story 1970 года. Большой свитер оверсайз с начесом а–ля 1980–е с рейтузами и сапогами «казачок» красного цвета от Gianvito Rossi. Вообще красный цвет очень моден. В моде спортивные костюмы типа Fila, красные и синие — от Balenciaga. Вот вы и в тренде. Дальше, конечно, обувь.

В моде — сапоги–чулки, сапоги–носки. Например, Balenciaga сделали их похожими на кеды. И ни у кого нет такого выбора, как у нас, — за один месяц мы продали 150 пар. Они безумно популярны, и, если вы где–то увидите их, хватайте не задумываясь, даже не отпускайте свою руку от такого сапога–носка, потому что кто–то может у вас его вырвать прямо из–под носа. Что касается сапог и полусапог Balenciaga с узким носом — это вообще, можно сказать, культовый тренд нового сезона, поэтому модным девушкам, конечно, стоит обратить на них внимание.