Фэшн-директор ДЛТ и ЦУМа Алла Вербер: «Один кризис сменяет другой, а у нас все прекрасно, растем»

Одна из ключевых фигур в фэшн-индустрии (и не только российской) Алла Вербер рассказала корреспондентам «Делового Петербурга», чем отличаются жители двух столиц, как импортозамещение коснулось высокой моды, и почему ездить на шоппинг за границу больше не принято.

Какие модные тенденции 2017 года вы могли бы отметить и как они отражены в коллекциях, представленных в ДЛТ?

Среди самых современных модных брендов, которые сегодня диктуют тренды всем остальным, я бы назвала Balenciaga, Balmain, Vetements.

Пальто в клетку, пиджаки в клетку, юбки в клетку. Клетка очень модна в этом сезоне, причем не только у женщин, но и у мужчин. Я помню, как в советское время все женщины носили юбки клеш в клетку, они были по щиколотку, и их было очень легко сшить самим. И в этом году, если у кого–то остались такие от бабушки, спокойно можно вытащить и быть в тренде. Что еще? Пальто под пояс в клетку с мужским воротником, как у героини Элис МакГроу в фильме Love Story 1970 года. Большой свитер оверсайз с начесом а–ля 1980–е с рейтузами и сапогами «казачок» красного цвета от Gianvito Rossi. Вообще красный цвет очень моден. В моде спортивные костюмы типа Fila, красные и синие — от Balenciaga. Вот вы и в тренде. Дальше, конечно, обувь.

В моде — сапоги–чулки, сапоги–носки. Например, Balenciaga сделали их похожими на кеды. И ни у кого нет такого выбора, как у нас, — за один месяц мы продали 150 пар. Они безумно популярны, и, если вы где–то увидите их, хватайте не задумываясь, даже не отпускайте свою руку от такого сапога–носка, потому что кто–то может у вас его вырвать прямо из–под носа. Что касается сапог и полусапог Balenciaga с узким носом — это вообще, можно сказать, культовый тренд нового сезона, поэтому модным девушкам, конечно, стоит обратить на них внимание.

Сейчас нет ни одного туриста, который, будучи в Петербурге, не зашел бы в ДЛТ

Насколько российский рынок сейчас интересен для мировых модных домов?

Сегодня российский рынок очень важен для всех дизайнеров и их брендов, потому что русские женщины — одни из наиболее понимающих тенденции, знающие о том, что происходит в моде. Сегодня мы, русские, застолбили свое место на многих fashion–шоу в Милане, Париже. Там сейчас больше россиян, чем представителей любой другой страны.

Как они предпочитают продавать вещи — в мультибрендовых магазинах или открывать собственные бутики?

Все хотят открывать магазины, и почти уже все открыли их. Все новые бренды стремятся открыть, а все старые — уже давно имеют монобрендовые магазины. И мы можем с гордостью говорить о том, что в ЦУМе и в ДЛТ есть корнеры самых последних, самых новейших и самых модных брендов, которые вообще существуют на мировом рынке моды. Кроме того, петербургский ДЛТ — это один из самых красивых магазинов по архитектуре. Я уверена, что сейчас нет ни одного туриста, который, будучи в Петербурге, не зашел бы в ДЛТ. 

Какие новинки у вас появились за последнее время?

Мужская и женская коллекции ультрамодного сейчас Vetements, мужская и женская коллекции Off–White, новые корнеры Saint Laurent на первом и третьем этажах ДЛТ, новый корнер REDValentino, мужские корнеры Luciano Barbera и Andrea Campagna, эксклюзивная русская коллекция Dolce & Gabbana, косметика и парфюмерия By Terry и многое другое. Много эксклюзивного товара, который продается только в ДЛТ, например меховые изделия Kussenkovv и Furland.

 

 

Сказался ли кризис на рынке люксовой одежды и аксессуаров?

Какой именно кризис? Мы живем в состоянии кризиса начиная с 2008–го, а то и с 1998 года. Один кризис, второй кризис. Но кризисы идут, а жизнь продолжается. Один кризис сменяет другой, а у нас все прекрасно, растем. Надо просто правильно вести бизнес, правильно расставлять приоритеты. Поэтому ни о каком кризисе говорить не будем, у нас точно в ДЛТ его нет.

Есть ли разница между спросом на вещи люксовых брендов в Петербурге и Москве? Как это отражается на ассортименте ДЛТ и ЦУМа?

Конечно же, потребительские возможности у ценителей моды в Петербурге намного меньше, чем в Москве. Но петербургские покупатели обладают необыкновенным вкусом, и уж если они модные, то они моднее всех на белом свете. Поэтому в магазинах представлен выбор из самых модных вещей. И мы смотрим на Петербург как на один из важных городов, а на ДЛТ — как на один из важных магазинов. Выбор здесь делается практически такой же, какой был бы сделан в Нью–Йорке, Милане, Париже, Дубае, Лондоне, с разницей только в том, что меньше потребительских возможностей, другая погода — и все.

Заменить бренды уровня Saint Laurent, Tom Ford, Dolce & Gabbana сложно — люди хотят покупать конкретные бренды, и никакой альтернативы им быть не может

Становится ли в Петербурге больше людей, следящих за модой — ваших потенциальных покупателей?

Вы знаете, я родилась и выросла в Ленинграде, недалеко от Конюшенной, и в ДЛТ ходила с детства. Даже в те времена ленинградцы обладали необыкновенным вкусом, из бабушкиных и дедушкиных вещей они могли сотворить чудо. Я этому свидетель. Одеваться и красиво выглядеть в наше время — это было самое главное. И люди умудрялись в холодную ленинградскую зиму носить белые сапоги, меховые шапки, самостоятельно придуманные пальто. И всегда это выглядело очень красиво. Даже простой оренбургский платок придавал девушкам загадочную красоту.

Сейчас в России очень модна тема импортозамещения. Представлена ли в ваших магазинах продукция российских дизайнеров? Производится она в России или нашим фабрикам пока недоступен уровень люкс? Насколько перспективной вы видите тему развития здесь производства одежды, обуви и аксессуаров?

Заменить бренды уровня Saint Laurent, Tom Ford, Dolce & Gabbana или им подобных очень сложно, потому что люди хотят покупать именно конкретные бренды, и никакой альтернативы им быть не может.

Пошив в России сейчас осуществляется, есть достаточно много фабрик, которые шьют одежду. Но качество и разнообразие ассортимента здесь все еще часто отстает. Шить в России довольно дорого, потому что сегодня в принципе осталось не так много больших производств, на которых можно выпускать качественный товар. К тому же материалы, красители и другое сырье все еще импортные. Тем не менее сейчас в России можно купить одежду многих русских дизайнеров, в том числе в ЦУМе и ДЛТ, однако пока это не массовое, а единичное производство. И я все чаще наблюдаю, как оно меняется к лучшему. Многие компании, которые приходят ко мне, удивляют своим необыкновенным качеством, как, например, шапки Canoe, которые производятся в России, их не отличишь от итальянских аналогов.

  • Алла Константиновна на премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2017» от журнала «Собака.ru»

Раньше существовало мнение, что за модной одеждой нужно ездить в Париж, Милан, в общем, куда угодно, лишь бы не в России ее покупать, что тут завышены цены, а выбор не так хорош. Этот стереотип сохраняется сейчас? Как вообще видят Россию на мировом fashion–рынке?

Этот стереотип устарел. И сейчас покупать за границей уже не принято. Сегодня всем известно, что и цены, и выбор в Москве, в ЦУМе, лучше, чем в тех городах, которые вы перечислили. В Нью–Йорке, Париже и Лондоне сегодня все знают об этом и покупают в Москве с большим удовольствием. Что касается цен и ценообразования, то сегодня цены в Москве, в ЦУМе, и в Петербурге, в ДЛТ, такие же точно, как в Дубае, Лондоне, Милане и Париже. Вы представляете, какой переворот мы сделали, что в течение такого короткого времени доказали нашим покупателям, что выбор и цены в российских магазинах могут быть такими же, как в Милане, Париже, Лондоне, Дубае, и даже лучше. Сегодня покупатели идут к нам в магазины, с легкостью и радостью тратя свои деньги, при этом зная, что все, что они приобретут в наших магазинах, будет лучше и по той же цене.

Как вы видите дальнейшее развитие ДЛТ? Каких изменений нам ожидать в ближайшей перспективе?

С каждым сезоном увеличивается поток покупателей, с каждым месяцем все больше и больше туристов, сравнивая цены, понимают, что они спокойно могут покупать модные вещи в ДЛТ. Каждую неделю у нас появляются новые бренды одежды, обуви, аксессуаров, которые мы получаем для магазина. Появляются новые корнеры, проводится огромное количество мероприятий. Магазин живет полной жизнью и готов меняться, чтобы привлекать покупателей, следящих за модой.

Текст: Мария Мокейчева, «ДП»

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