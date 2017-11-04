Bella Potemkina

Мэган Виртанен: Годами я жду, когда выйдет из употребления популярный лук «я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано». Видимо, не при моей жизни. Финальный образ иначе как квинтессенцией не назвать. Миленькие платьица в духе японских лолит ситуацию только усугубляют.

Екатерина Петухова: Это, очевидно, самый дорогой показ — его открывала Ольга Бузова. Причины успеха этого бренда в том, что русские женщины одеваются, чтобы порадовать и привлечь мужчин и вызвать зависть у женщин. Тут оба условия выполняются. В вещах чувствуется целеустремленность. Я все думала, как обозначить стиль марки, но за меня это сделали ее создатели — на сайте четко и лаконично названо «прикрытая сексуальность». Мне нравится, как бренд работает с коллективным бессознательным (возможно, даже не покидая зону этого коллективного бессознательного) — я долго вглядывалась в логотип, пытаясь понять, что он мне напоминает — это же пакет с Марианной! Помните? Такой был в каждом доме в 90е!

Ольга Михайловская: Мне всегда кажется, что этих, так называемых светских дизайнеров надо оценивать по особой шкале. Они создают рабочие места, часто помогают поддерживать вымирающие ремесла, у них есть поклонники, которые с удовольствием носят их одежду, счастливы присутствовать на их шоу и даже принимать в них участие. Ну и слава богу! Порадуемся за них.

Оскар Ренкель: Это мода рынков. ТЦ в спальном районе. Тихий ужас и кошмар. Я больше никак это не могу прокомментировать.