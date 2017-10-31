Маша Миногарова, Гоша Карцев и Артем Кривда выступят на «Международном форуме моды» в Петербурге

В Центре дизайна ARTPLAY пройдет Международный форум моды, который соберет дизайнеров, редакторов и авторов фэшн-проектов из Петербурга и Москвы. В течение четырех дней, с 1 по 4 ноября, они будут участвовать в панельных дискуссиях, устраивать мастер-классы, показывать коллекции и делиться лайфхаками. В качестве спикеров — наследник Энди Уорхола Андрей Бурматиков, модель Маша Миногарова, новый главный редактор Buro 24/7 Катя Дарма, продюсер Недели моды в Москве Артем Кривда, дизайнер Виктория Андреянова, директор отдела моды журнала SNC Игорь Андреев, создатель School Gosh Гоша Карцев, фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец, автор нового фэшн-кластера «Среда» Дмитрий Тимуршин и инста-все Анастасия Волконская-Решетова.