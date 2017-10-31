Маша Миногарова, Гоша Карцев и Артем Кривда выступят на «Международном форуме моды» в Петербурге
В Центре дизайна ARTPLAY пройдет Международный форум моды, который соберет дизайнеров, редакторов и авторов фэшн-проектов из Петербурга и Москвы. В течение четырех дней, с 1 по 4 ноября, они будут участвовать в панельных дискуссиях, устраивать мастер-классы, показывать коллекции и делиться лайфхаками. В качестве спикеров — наследник Энди Уорхола Андрей Бурматиков, модель Маша Миногарова, новый главный редактор Buro 24/7 Катя Дарма, продюсер Недели моды в Москве Артем Кривда, дизайнер Виктория Андреянова, директор отдела моды журнала SNC Игорь Андреев, создатель School Gosh Гоша Карцев, фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец, автор нового фэшн-кластера «Среда» Дмитрий Тимуршин и инста-все Анастасия Волконская-Решетова.
Помимо образовательной программы, на Форуме моды будут организованы поп-ап магазины Noel Concept, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht и Yana Segetti, дебаты в формате TED Talks и конкурс для молодых дизайнеров. На все действо в Центр дизайна ARTPLAY Spb приедут посмотреть представители Министерства промышленности и торговли РФ и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, которые обсудят перспективы отечественной моды на международном рынке.
1-4 ноября,
Центр дизайна ARTPLAY Spb, Красногвардейская пл., 3
Подробности о программе и участии можно узнать на сайте форума.
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